Fatih 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Fatih'te Hangi Aday Önde? Belediye Başkanı Kim Oldu?

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlandı. Seçimin nasıl sonuçlanacağı büyük merakla beklenirken sandıklardan çıkan ilk sonuçlar da araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul Fatih'te son durum nasıl? Fatih'te hangi aday önde? Fatih Belediye Başkanı kim oldu?