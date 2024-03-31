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Fatih 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Fatih'te Hangi Aday Önde? Belediye Başkanı Kim Oldu?

Fatih 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Fatih'te Hangi Aday Önde? Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:50

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlandı. Seçimin nasıl sonuçlanacağı büyük merakla beklenirken sandıklardan çıkan ilk sonuçlar da araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul Fatih'te son durum nasıl? Fatih'te hangi aday önde? Fatih Belediye Başkanı kim oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Fatih 31 Mart Yerel Seçim sonucu

İstanbul Fatih 31 Mart Yerel Seçim sonucu

İstanbul Fatih'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

İstanbul Fatih'te sandıkların yüzde kaçı açıldı?

İstanbul Fatih'te sandıkların yüzde kaçı açıldı?

SAAT: 19.28 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 0.38

İstanbul Fatih'te seçimi kim kazandı?

İstanbul Fatih'te seçimi kim kazandı?

  • CHP adayı Mahir Polat: 26- Oyların yüzde 33.33'ü

  • AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan: 44 - Oyların yüzde 56.41'i

Sayım sürüyor. Güncellenecek.

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