onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Farklı Markaların Bile Lego Olarak Bilinmesine Sebep Olan LEGO Markasının Adı Nereden Geliyor?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Farklı Markaların Bile Lego Olarak Bilinmesine Sebep Olan LEGO Markasının Adı Nereden Geliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 16:00

Lego oyuncaklar, belki de dünyanın en popüler oyuncakları. Sadece bir nesle değil, bütün nesillere hitap edebilen lego oyuncaklar, şimdilerde artık büyüklerin de gözdesi. Lego markası, öyle güçlü bir isim haline geldi ki piyasada farklı isimlerle yer alan 'tak çıkar' oyuncaklara bile lego demeye başladık. Böylesine büyük bir başarıya ulaşmak ise genelde pek kolay olmuyor.

Peki LEGO, bu başarıya nasıl ulaştı? Gelin, LEGO'nun tarihinde bir yolculuğa çıkalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir çocuğun keyifle oynadığı bu oyuncağın adını sorsak ne derdiniz? Muhtemelen siz de dünyadaki milyonlarca insan gibi 'Lego' derdiniz.

Bir çocuğun keyifle oynadığı bu oyuncağın adını sorsak ne derdiniz? Muhtemelen siz de dünyadaki milyonlarca insan gibi 'Lego' derdiniz.

Çocukların hem ince motor becerilerini hem hayal güçlerini geliştiren bu tak-çıkar oyuncaklar, dünya çapında 'lego' ismiyle tanınıyor. Üstelik farklı markalar çıkarmış olsa bile.

Peki LEGO nasıl ortaya çıkmıştı? Gelin, hikayenin en başına gidelim.

Peki LEGO nasıl ortaya çıkmıştı? Gelin, hikayenin en başına gidelim.

New York'taki Wall Street borsasının çöküşüyle tarım sert bir darbe almış, özellikle çiftçiler durumdan kötü etkilenmeye başlamıştı. Danimarka'nın bir kasabasında yaşayan marangoz Ole Kirk Kristiansen da ekonomik krizden etkilenmeye başladı.

Danimarkalı çiftçiler, çiftliklerinden zorla çıkartılmış, artık satış yapamaz hale gelmişlerdi. Marangoz olan Ole de en önemli müşterilerini yani çiftçileri kaybetmişti.

1931 yılında, son çalışanını da işten çıkartmak zorunda kaldı.

Ole, Ulusal Danimarka Girişimcilik Derneği'nin bir üyesiydi. İşini biraz değiştirerek merdiven, ütü masası ve oyuncak tasarlamaya başladı.

Ole, Ulusal Danimarka Girişimcilik Derneği'nin bir üyesiydi. İşini biraz değiştirerek merdiven, ütü masası ve oyuncak tasarlamaya başladı.

Fakat işler çok da kolay olmadı. Ailesi, bu fikirlerin bir işe yaramayacağını söylüyordu. Ole ise zamanının ötesinde bir insandı. Ailesinden kendisine kredi çekmesi için kefil olmasını istedi. Çocukların keyifle oynayabilecekleri ahşap oyuncaklar yapıp satmakta kararlıydı.

Israrlarında da haklı çıktı. Sadece birkaç yıl içinde Ole, büyük bir satış rakamına ulaştı.

Fakat bu yeni şirketin, "Billund Maskinsnedkeri” isminden daha kolay bir isme ihtiyacı vardı.

Fakat bu yeni şirketin, "Billund Maskinsnedkeri” isminden daha kolay bir isme ihtiyacı vardı.

Artık yeni çalışanları olan Ole, çalışanları arasında bir isim yarışması düzenledi. Kazanan kişiyi de ödüllendirecekti.

Finale kalan iki isim LEGO ve LEGIO oldu.

Sonunda kazanan isim ise "iyi oyun" anlamına gelen "leg godt" kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan LEGO oldu.

Sonunda kazanan isim ise "iyi oyun" anlamına gelen "leg godt" kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan LEGO oldu.

LEGO kelimesi, aynı zamanda Latince'de 'ben takıyorum, birleştiyorum' anlamına geliyordu. Fakat bu anlamı, çok daha sonra fark edilecekti.

Ayrıca belirtmek gerekir ki LEGO isminin mucidi, markanın sahibi Ole'den başkası değildi! (Yarışmanın ödülü de hiçbir çalışana verilmemiş oldu)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1949 yılına gelindiğinde, LEGO'nun ilk çıkış noktası olan ahşap oyuncakların üretimine tamamen son verildi. Artık sadece tuğla şeklindeki çıkartılıp takılan oyuncaklar üretiliyordu.

1949 yılına gelindiğinde, LEGO'nun ilk çıkış noktası olan ahşap oyuncakların üretimine tamamen son verildi. Artık sadece tuğla şeklindeki çıkartılıp takılan oyuncaklar üretiliyordu.

Fotoğrafta Kjeld Kirk Kristiansen'i, yani şu an görevde LEGO'nun başında olan kişiyi LEGO oynarken görüyoruz.

Lego'nun logosu da yıllar içinde çok büyük bir değişim geçirmedi. Bu görselde gördüğünüz logo, 1965 yıllarında kullanıyordu.

Lego'nun logosu da yıllar içinde çok büyük bir değişim geçirmedi. Bu görselde gördüğünüz logo, 1965 yıllarında kullanıyordu.

Günümüzde kullanılan kırmızı fonlu logo ise 1973 yılında tasarlandı.

1973 yılında ayrıca LEGO'nun meşhur figürleri de ilk kez piyasaya çıktı.

1973 yılında ayrıca LEGO'nun meşhur figürleri de ilk kez piyasaya çıktı.

Şimdi geldikleri noktayı düşündüğümüzde, oldukça etkileyici bir başarı hikayesi!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın