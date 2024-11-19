Farklı Markaların Bile Lego Olarak Bilinmesine Sebep Olan LEGO Markasının Adı Nereden Geliyor?
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Farklı Markaların Bile Lego Olarak Bilinmesine Sebep Olan LEGO Markasının Adı Nereden Geliyor?
Lego oyuncaklar, belki de dünyanın en popüler oyuncakları. Sadece bir nesle değil, bütün nesillere hitap edebilen lego oyuncaklar, şimdilerde artık büyüklerin de gözdesi. Lego markası, öyle güçlü bir isim haline geldi ki piyasada farklı isimlerle yer alan 'tak çıkar' oyuncaklara bile lego demeye başladık. Böylesine büyük bir başarıya ulaşmak ise genelde pek kolay olmuyor.
Peki LEGO, bu başarıya nasıl ulaştı? Gelin, LEGO'nun tarihinde bir yolculuğa çıkalım.
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Bir çocuğun keyifle oynadığı bu oyuncağın adını sorsak ne derdiniz? Muhtemelen siz de dünyadaki milyonlarca insan gibi 'Lego' derdiniz.
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Peki LEGO nasıl ortaya çıkmıştı? Gelin, hikayenin en başına gidelim.
Ole, Ulusal Danimarka Girişimcilik Derneği'nin bir üyesiydi. İşini biraz değiştirerek merdiven, ütü masası ve oyuncak tasarlamaya başladı.
Fakat bu yeni şirketin, "Billund Maskinsnedkeri” isminden daha kolay bir isme ihtiyacı vardı.
Sonunda kazanan isim ise "iyi oyun" anlamına gelen "leg godt" kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan LEGO oldu.
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1949 yılına gelindiğinde, LEGO'nun ilk çıkış noktası olan ahşap oyuncakların üretimine tamamen son verildi. Artık sadece tuğla şeklindeki çıkartılıp takılan oyuncaklar üretiliyordu.
Lego'nun logosu da yıllar içinde çok büyük bir değişim geçirmedi. Bu görselde gördüğünüz logo, 1965 yıllarında kullanıyordu.
1973 yılında ayrıca LEGO'nun meşhur figürleri de ilk kez piyasaya çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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