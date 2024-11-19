Farklı Markaların Bile Lego Olarak Bilinmesine Sebep Olan LEGO Markasının Adı Nereden Geliyor?

Lego oyuncaklar, belki de dünyanın en popüler oyuncakları. Sadece bir nesle değil, bütün nesillere hitap edebilen lego oyuncaklar, şimdilerde artık büyüklerin de gözdesi. Lego markası, öyle güçlü bir isim haline geldi ki piyasada farklı isimlerle yer alan 'tak çıkar' oyuncaklara bile lego demeye başladık. Böylesine büyük bir başarıya ulaşmak ise genelde pek kolay olmuyor.

Peki LEGO, bu başarıya nasıl ulaştı? Gelin, LEGO'nun tarihinde bir yolculuğa çıkalım.