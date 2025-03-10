Farklı Hayatlar Yaşasalar da Her Gencin İllaki Stres Yaptığı 10 Konu
Farklı Hayatlar Yaşasalar da Her Gencin İllaki Stres Yaptığı 10 Konu
Genç olmak demek bazen bir uçurtmanın peşinden koşar gibi özgür hissetmek, bazen de rüzgarın nereye savuracağını bilememek demek. Hayatın en güzel yılları diyorlar ya, işte o “güzel” kısmına ulaşana kadar kafamızda binbir soruyla cebelleşiyoruz. İşte her gencin illa ki kafasına taktığı, bir şekilde stres yaptığı o konular ve birkaç küçük öneri.
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1. Yolunu bulamayacağını düşünmek.
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2. Yolunu bulduğunu düşünse de bu yolda tek başına olduğunu hissetmek.
3. İç dünyasındaki karmaşalardan kaçamayacağını düşünmek.
4. Gelecek kaygısı yaşamak ve bu kaygıyı hafifletememek.
5. Ailenin beklentilerini karşılamaya çalışmak.
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6. Romantik bir ilişki yaşayamayacağı hissine kapılmak.
7. Her şeye yetişmeye çalışmak ve hiçbir şeye yetişememe korkusuna kapılmak.
8. Sosyal medyanın suni gerçekliğine aldanıp kendin dışında herkesin güzel bir hayat yaşadığını düşünmek.
9. Kendini yaşıtlarınla kıyaslamak ve hayatı onlar gibi yaşayamadığını düşünmek.
10. Finansal endişeler yaşamak ve üstesinden gelemeyeceğini düşünmek.
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