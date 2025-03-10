Farklı Hayatlar Yaşasalar da Her Gencin İllaki Stres Yaptığı 10 Konu

“Yok ya, kimse benimle uzun süre vakit geçirmek istemez. Beni kim sever ki?” diye düşünüyorsan bu biraz fazla acımasız bir yorum diye düşünüyoruz. İnsanlar sandığından çok daha karmaşık olabilir. Senin sandığın “eksik” dediğin özelliklerin, başkasının gözünde seni mükemmel yapabilir. Biraz zamana bırak, zaten her şey yerine oturur. Hayalindeki eşi şıp diye bulamayabilirsin ama gelecekte iki kişilik masada senin için ayrılmış bir sandalye neden olmasın? ❤️