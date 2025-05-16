Fakirlikten Zenginliğe: Son 30 Yılda Ekonomik Mucize Yaratan Ülkeler

Çin uzun süre her şeyin üretildiği yer olarak anıldı, ucuz iş gücüyle dev bir fabrika gibiydi. Ama öyle bir sistem kurdular ki hem altyapı büyüdü hem şehirler resmen baştan yazıldı. Şimdi Huawei, Xiaomi gibi markalarla teknoloji alanında da devleştiler. Eskiden sadece üretici olan Çin, artık tasarlayan ve pazarlayan bir süper güç. İtiraf edelim, az buz iş değil bu.