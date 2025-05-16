Fakirlikten Zenginliğe: Son 30 Yılda Ekonomik Mucize Yaratan Ülkeler
Ekonomi bazen uzun soluklu bir maraton, bazen de akıllıca atılan birkaç adımla koşulan bir sprint gibi. Kimisi onlarca yıl çabalayıp hala aynı yerde sayarken, bazı ülkeler kısa sürede hem kendi halkını hem de dünyayı şaşırtacak ekonomik hamleler yaptı. İşte son 30 yılda adeta küllerinden doğan, fakirlikten kalkınıp parlayan ülkeler…
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1. Güney Kore
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2. Çin
3. Vietnam
4. Estonya
5. Ruanda
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6. Birleşik Arap Emirlikleri
7. Polonya
8. Bangladeş
9. Şili
10. Türkiye
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