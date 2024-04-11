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Ekonomi
Faiz Artışının Konut Kredilerine ve Ev Fiyatlarına Etkisi

Faiz Artışının Konut Kredilerine ve Ev Fiyatlarına Etkisi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.04.2024 - 09:17

Faiz oranları, ekonomideki en önemli belirleyicilerden biridir ve konut sektörü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Faiz oranlarındaki değişimler, konut kredilerinin maliyetini ve dolayısıyla konut fiyatlarını etkiler.

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Faiz Oranları ve Konut Kredileri

Faiz Oranları ve Konut Kredileri

Faiz oranları, merkez bankalarının para politikalarıyla belirlenir ve kredi faizlerini doğrudan etkiler. Konut kredileri, ev almak isteyen bireylere sağlanan kredilerdir ve bu kredilerin faiz oranları, ev sahibi olma maliyetini belirler.

Faiz Artışının Konut Kredilerine Etkisi

Faiz Artışının Konut Kredilerine Etkisi

Faizlerin artması, konut kredisi faizlerinin de yükselmesine neden olur. Bu durum, ev almak isteyenler için kredi maliyetlerinin artması anlamına gelir ve konut talebinde azalmaya yol açabilir. Daha yüksek kredi maliyetleri, satışları düşürebilir ve konut fiyatlarını aşağı çekebilir.

Konut Fiyatlarındaki Değişimler: Talep ve Arz Dengesi

Konut Fiyatlarındaki Değişimler: Talep ve Arz Dengesi

Faiz oranlarındaki artış, konut talebinde azalmaya neden olabileceğinden, konut arzı ile talebi arasındaki dengeyi etkiler. Daha düşük talep, konut stoklarının birikmesine ve fiyatların düşmesine yol açar.

Faiz İndirimlerinin Ev Fiyatlarına Etkisi

Faiz İndirimlerinin Ev Fiyatlarına Etkisi

Tam tersine, faiz indirimleri de konut kredisi faizlerini de düşüreceğinden konut talebini artırabilir. Ancak konut fiyatları da yükseleceğinden burada da dengelenme önemlidir. Yine de inşaat sektöründe canlılığa neden olacaktır.

Son dönemde Türkiye'de artan faizlerle konut kredisi faizlerinin yükselmesi de ipotekli konut satışlarını da düşürdü.

Son dönemde Türkiye'de artan faizlerle konut kredisi faizlerinin yükselmesi de ipotekli konut satışlarını da düşürdü.
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Faiz ve Konut Piyasası İlişkisi

Faiz ve Konut Piyasası İlişkisi

Faiz oranlarındaki değişimler, konut piyasasını derinden etkiler. Faizlerin artması, konut kredisi maliyetlerini yükseltir ve talebi azaltırken, faiz indirimleri ise konut piyasasını canlandırabilir.

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