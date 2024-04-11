Faiz Artışının Konut Kredilerine ve Ev Fiyatlarına Etkisi
Faiz Artışının Konut Kredilerine ve Ev Fiyatlarına Etkisi
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Faiz Oranları ve Konut Kredileri
Faiz Artışının Konut Kredilerine Etkisi
Konut Fiyatlarındaki Değişimler: Talep ve Arz Dengesi
Faiz İndirimlerinin Ev Fiyatlarına Etkisi
Son dönemde Türkiye'de artan faizlerle konut kredisi faizlerinin yükselmesi de ipotekli konut satışlarını da düşürdü.
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Faiz ve Konut Piyasası İlişkisi
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