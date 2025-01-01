Evsiz Zannedilip Yardım Edilen Adamın İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı
Evsiz Zannedilip Yardım Edilen Adamın İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı
Isparta’da 65 yaşındaki Hamdi Vural, sosyal medyada evsiz olarak gündeme geldi ve Vural’ın sokakta yaşadığına dair görüntüler paylaşıldı. Görüntüler üzerine Hamdi Vural’a yardım edildi, karnı doyuruldu, hamama ve berbere götürüldü.
Evsiz zannedilen Vural’ın iki dairesi olduğu ortaya çıkarken üç çocuğunun da yurt dışında yaşadığı öğrenildi.
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 65 yaşındaki Hamdi Vural’ın sokakta yaşadığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin üzerine Vural’a yardım edildi.
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Ancak Vural’ın iki dairesinin olduğu ve üç çocuğunun yurt dışında yaşadığı ortaya çıktı.
Ekipler Vural’ın evine gelince çöp evle karşılaştı. 13 kişilik ekip çöp evden yoğun kokudan etkilenerek maskeyle çalışmak zorunda kaldı. Muhtar Aziz Altıparmak, Vural’ın psikolojik sorunları olduğunu ifade etti.
Sokaklarda yaşayan Vural'ın iki dairesinin olmasına sosyal medyadan yapılan yorumlar ise şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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hala inanan var. bu milleten bi sik olmaz. Atatürk hata etti ülkeyi kurarak