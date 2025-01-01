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Evsiz Zannedilip Yardım Edilen Adamın İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı

Evsiz Zannedilip Yardım Edilen Adamın İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 15:54

Isparta’da 65 yaşındaki Hamdi Vural, sosyal medyada evsiz olarak gündeme geldi ve Vural’ın sokakta yaşadığına dair görüntüler paylaşıldı. Görüntüler üzerine Hamdi Vural’a yardım edildi, karnı doyuruldu, hamama ve berbere götürüldü.

Evsiz zannedilen Vural’ın iki dairesi olduğu ortaya çıkarken üç çocuğunun da yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 65 yaşındaki Hamdi Vural’ın sokakta yaşadığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin üzerine Vural’a yardım edildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 65 yaşındaki Hamdi Vural’ın sokakta yaşadığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin üzerine Vural’a yardım edildi.

Vural, yemek yemeye götürüldü. Sonrasında hamama ve berbere götürülerek bir otele yerleştirildi.

Ancak Vural’ın iki dairesinin olduğu ve üç çocuğunun yurt dışında yaşadığı ortaya çıktı.

Ancak Vural’ın iki dairesinin olduğu ve üç çocuğunun yurt dışında yaşadığı ortaya çıktı.

Ekipler Vural’ın evine gelince çöp evle karşılaştı. 13 kişilik ekip çöp evden yoğun kokudan etkilenerek maskeyle çalışmak zorunda kaldı. Muhtar Aziz Altıparmak, Vural’ın psikolojik sorunları olduğunu ifade etti.

Ekipler Vural’ın evine gelince çöp evle karşılaştı. 13 kişilik ekip çöp evden yoğun kokudan etkilenerek maskeyle çalışmak zorunda kaldı. Muhtar Aziz Altıparmak, Vural’ın psikolojik sorunları olduğunu ifade etti.

Sokaklarda yaşayan Vural'ın iki dairesinin olmasına sosyal medyadan yapılan yorumlar ise şöyle oldu:

Sokaklarda yaşayan Vural'ın iki dairesinin olmasına sosyal medyadan yapılan yorumlar ise şöyle oldu:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Muhammed Göktaş

hala inanan var. bu milleten bi sik olmaz. Atatürk hata etti ülkeyi kurarak