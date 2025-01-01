Evsiz Zannedilip Yardım Edilen Adamın İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı

Isparta’da 65 yaşındaki Hamdi Vural, sosyal medyada evsiz olarak gündeme geldi ve Vural’ın sokakta yaşadığına dair görüntüler paylaşıldı. Görüntüler üzerine Hamdi Vural’a yardım edildi, karnı doyuruldu, hamama ve berbere götürüldü.

Evsiz zannedilen Vural’ın iki dairesi olduğu ortaya çıkarken üç çocuğunun da yurt dışında yaşadığı öğrenildi.