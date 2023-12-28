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Evrenin İsteklerine Yanıtı Ne?

Evrenin İsteklerine Yanıtı Ne?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 11:01

Evrene gönderdiğin o büyük hayaline ne yanıt geldi, merak ediyorsan haydi teste!

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1. Öncelikle, evrene gönderdiğin isteğinin gerçekleşeceğine inancın var mı?

2. Peki gerçekleşeceğine dair inancın yüzde kaç?

3. Hangi manifest tekniğini kullandın?

3. Hangi manifest tekniğini kullandın?

4. Son zamanlarda çevrende sayı sekansları yakalıyor musun?

5. Genelde saate baktığında hangisini görürsün?

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6. Günlük hayatında eş zamanlılıklar yaşıyor musun?

7. En son ne zaman birine yardım ettin?

8. Gizli bir gücün seni koruduğunu hissediyor musun?

9. Hiç yolda yürürken bir kuş tüyüne rastladın mı?

10. Yaşadıklarından derin anlamlar ve dersler çıkarıyor musun?

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Hayal ettiğin şey her neyse daha vakti var!

Endişelenme. Evren dileklerine yanıt vermeye hazırlanıyor. Hayal ettiğin her neyse senin için en doğru zamanı ve yeri bekliyor. Sana koşar adım gelmek üzere. Sabırlı ol!

Hayalini kurduğun şey senin için hayırlı değil!

Hayalini kurduğun şey senin için hayırlı değil!

Bazen isteklerimiz gerçekleşmediği için hırçınlaşırız. Sen de dilediklerine büyük bir aşkla bağlanmış ve çabalamışsın. Ancak bazı durumlarda olmaması daha hayırlıdır. Şer sandığın bu olayın ardındaki güzelliği keşfet!

Oldu bil!

Oldu bil!

Dileğin her neyse sana koşar adım geliyor. Çabasız güzellik, diye buna denir! Sen çok şanslı ve özel birisin. Meleklerin koruması altındasın. Yaşadıklarından ders alabilen, özel bir boyuttasın. Ne dilersen dile er ya da geç senindir!

Hayallerine kavuşman için daha yapman gerekenler var!

Hayallerine kavuşman için daha yapman gerekenler var!

Manifest yöntemini iyi kullanman gerekiyor. Hayalini kurduğun büyük arzun için çabasız bir beklentidesin. Oysa onu gönülden istemek böyle bir şey değil. Hayallerinde onunla yaşa ve aklındakileri kağıda dök. Güzel dileklerle ve iyiliklerle süsle. Sonrasını oldu bil!

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ömer

Hayal ettiğin şey her neyse daha vakti var! Ee benim vaktim kalmıyor evren elini çabuk tut..👀👀

mehmetth

Bu konu üstüne araştırmaları olan başka arkadaş var onu davet ediyorum açıklama yapması için, bana da enerji yollayacaktı güya borcu var 😂