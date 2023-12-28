Evrenin İsteklerine Yanıtı Ne?
Evrenin İsteklerine Yanıtı Ne?
Evrene gönderdiğin o büyük hayaline ne yanıt geldi, merak ediyorsan haydi teste!
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1. Öncelikle, evrene gönderdiğin isteğinin gerçekleşeceğine inancın var mı?
2. Peki gerçekleşeceğine dair inancın yüzde kaç?
3. Hangi manifest tekniğini kullandın?
4. Son zamanlarda çevrende sayı sekansları yakalıyor musun?
5. Genelde saate baktığında hangisini görürsün?
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6. Günlük hayatında eş zamanlılıklar yaşıyor musun?
7. En son ne zaman birine yardım ettin?
8. Gizli bir gücün seni koruduğunu hissediyor musun?
9. Hiç yolda yürürken bir kuş tüyüne rastladın mı?
10. Yaşadıklarından derin anlamlar ve dersler çıkarıyor musun?
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Hayal ettiğin şey her neyse daha vakti var! Ee benim vaktim kalmıyor evren elini çabuk tut..👀👀
Bu konu üstüne araştırmaları olan başka arkadaş var onu davet ediyorum açıklama yapması için, bana da enerji yollayacaktı güya borcu var 😂
Oldu bil!