Evrenin İsteklerine Yanıtı Ne?

Manifest yöntemini iyi kullanman gerekiyor. Hayalini kurduğun büyük arzun için çabasız bir beklentidesin. Oysa onu gönülden istemek böyle bir şey değil. Hayallerinde onunla yaşa ve aklındakileri kağıda dök. Güzel dileklerle ve iyiliklerle süsle. Sonrasını oldu bil!