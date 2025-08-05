Evlilikte Yedinci Yıl Kaşıntısını Nasıl Atlacağınızı Anlatıyoruz!

Evliliklerin ilk yılları genelde balayı dönemi oluyor ve en güzel geçen yıllar oluyor. Ama vakit geçtikçe tabii bu balayı dönemi sona eriyor ve sorunlar zamanla baş gösteriyor. Bu sorunların ilk göründüğü yıl genelde 3. yıl oluyor. Peki ne oluyor bu yılda? Bu dönemde artık partnerler birbirlerinin özelliklerini görmeye ve bazen de rahatsız olmaya başlıyor.

Sonra 5. yıl geliyor.

3. yıl atlatıldı diyelim, sırada 5. yıl var. 5. yılda artık partnerler birbirini tanıyor ve hayatları bir rutine oturmuş oluyor. Ama bu yılın sorunu da evliliğin monotonlaşması. Herkesin kendi hayatlarını yaşadığı ve rutinleri olduğu 5. yıl evlilik için sıkıntılı yıllardan. Çünkü ilişkinin heyecanı bitmiş ve partnerler birbirinden sıkılmış olabiliyor. İşte bu yılı da atlattığınızda sırada bir eşik daha var.

İşte geldik 7. yıla...

7. yıl evliliğin önemli dönüm noktalarından biri. Hatta bu yıl için özel bir terim bile var: 7. yıl kaşıntısı. Bu yıl artık partnerlerin birbirinden sıkılmaya başladığı bir dönem. Yani partnerlerin birbirlerine ilgisi azalıyor. Tutkunun ve romantizmin de artık dibe vurduğu yıl oluyor yedinci yıl. Kişiler bu dönemde artık daha fazla kendine dönüyor ve kişisel alana ihtiyaç duyuyor.