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Evlilikte Yedinci Yıl Kaşıntısını Nasıl Atlacağınızı Anlatıyoruz!

etiket Evlilikte Yedinci Yıl Kaşıntısını Nasıl Atlacağınızı Anlatıyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 23:46

Evlilik uzun bir yol. Bu yolda elbette ara ara problemler olabiliyor. İlk yıllardaki heyecan belki sorunların görülmesini engellese de yıllar geçtikçe krizler artabiliyor. Belli dönemlerde evliliklerin zorluklarla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. 3., 5. ve 7. yılların sıkıntılı olduğu söyleniyor. Peki ne oluyor bu yıllarda gelin birlikte bakalım...

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Evlilikler güzel başlıyor ama her zaman öyle güzel devam etmiyor.

Evliliklerin ilk yılları genelde balayı dönemi oluyor ve en güzel geçen yıllar oluyor. Ama vakit geçtikçe tabii bu balayı dönemi sona eriyor ve sorunlar zamanla baş gösteriyor. Bu sorunların ilk göründüğü yıl genelde 3. yıl oluyor. Peki ne oluyor bu yılda? Bu dönemde artık partnerler birbirlerinin özelliklerini görmeye ve bazen de rahatsız olmaya başlıyor.

Sonra 5. yıl geliyor.

3. yıl atlatıldı diyelim, sırada 5. yıl var. 5. yılda artık partnerler birbirini tanıyor ve hayatları bir rutine oturmuş oluyor. Ama bu yılın sorunu da evliliğin monotonlaşması. Herkesin kendi hayatlarını yaşadığı ve rutinleri olduğu 5. yıl evlilik için sıkıntılı yıllardan. Çünkü ilişkinin heyecanı bitmiş ve partnerler birbirinden sıkılmış olabiliyor. İşte bu yılı da atlattığınızda sırada bir eşik daha var.

İşte geldik 7. yıla...

7. yıl evliliğin önemli dönüm noktalarından biri. Hatta bu yıl için özel bir terim bile var: 7. yıl kaşıntısı. Bu yıl artık partnerlerin birbirinden sıkılmaya başladığı bir dönem. Yani partnerlerin birbirlerine ilgisi azalıyor. Tutkunun ve romantizmin de artık dibe vurduğu yıl oluyor yedinci yıl. Kişiler bu dönemde artık daha fazla kendine dönüyor ve kişisel alana ihtiyaç duyuyor.

Şimdi bunu nasıl atlatabileceğini de konuşalım...

İletişim kurmak tüm ilişkiler için önemli. Evlilikte 7. yılın içindeysen o zaman partnerinle çok daha fazla iletişim kurman gerekiyor. Yani duygularını, düşüncelerini ve partnerinden ve bu evlilikten beklentilerini açıkça söylemelisin. Sağlıklı iletişimle yedinci yılı çok daha kolay bir şekilde atlatmanız mümkün!

Kaliteli zaman geçirerek aranızdaki aşkı tekrar canlandırabilirsiniz.

7. yılın artık herkesin kendi hayatına bakmaya başladığı bir yıl olduğunu söyledik. Bunu düzeltmek için yapman gereken beraber vakit geçirmek. Birlikte vakit geçirerek evliliğinizin daha sağlıklı sürmesini sağlayabilirsiniz. Burada öyle büyük şeyler yapmaktan bahsetmiyoruz. Mesela beraber oturup bir film izlemek bile kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacaktır.

Aranızdaki romantik duyguları tekrar canlandırmaya ne dersin?

Romantizmi sürdürmediğinizde evliliğiniz zorlanabilir. Yapman gereken, romantik olmaya devam etmek. Mesela partnerine küçük sürprizler yapabilirsin. Tabii aynı şekilde partnerin de bunu yapmalı. Böylelikle evliliğinizdeki heyecanı tekrar canlandırabilirsiniz. 

Ortak bir gelecek planlamalısınız!

Şimdi düşünelim, sen ve partnerinin hayattan farklı beklentileri var. Böyle bir evliliği sürdürmek pek kolay olmaz, öyle değil mi? Geleceğe aynı pencereden bakabilmek evlilikler için oldukça önemli. O yüzden bu süreci atlatırken beraber bir gelecek planlamayı deneyebilirsiniz. 

Tartışmanın kötü bir şey olduğunu kim söyledi?

Bugüne kadar tartışmak kötü bir şey diye düşünmüş olabilirsin. Ama aslında ilişkiyi ileri taşımak için güzel bir şey. Yani partnerinle farklı olduğunuz konuları tartışarak çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu tartışmaları evliliğinizin sağlıklı şekilde devam etmesini sağlamak için fırsat olarak görürsen o zaman ilişkinizdeki yedinci yıl kaşıntısını daha kolay atlatabilirsiniz.

Evlilikte dengeyi sağlamak gerekiyor.

Evliyken hem arkadaşlarla hem aileyle ilişkileri dengede tutmak zaman zaman zor olabiliyor. Bu dengeyi sağladığında ise mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatın olabiliyor. Tabii burada bizce yapman gereken kendi çekirdek ailene öncelik vermek. Evet, ailen ve arkadaşların önemli ama kendi ailen olan partnerini de bu sürede ihmal etmemen gerekiyor.

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Evlilik terapisine gitmeyi deneyebilirsiniz

Zor zamanlardan geçerken hepimiz terapiye gidiyoruz. Eee evliliğimiz için bunu niye yapmayalım? Evliliğinizin bir çıkmaza girdiğini düşünüyorsanız partnerinle bir evlilik terapisine gitmeyi deneyebilirsiniz. 7. yıl kaşıntısını daha kolay ve rahat atlatmak için profesyonelden yardım almak size yardımcı olacaktır. Profesyonel yardımla evlilikteki zorlukları daha kolay aşabileceksiniz.

Birbirinizi takdir etmeyi ihmal etmeyin!

Evlilik bir rutine bağladığında partnerler birbirlerine sevgi sözcükleri söylemeyi ihmal edebiliyor. Ama işte bu önemli yılı atlatmak için dikkat etmen gereken bir şey de bu. Partnerini zaman zaman takdir etmeli ve sevgi sözcüklerine ilişkide yer vermelisin. Aynı şekilde partnerin de tabii! Bu tarz küçük ifadeler ilişkinizde pozitif bir atmosfer yaratacaktır.

Evlilikte birbirinize karşı hoşgörülü olmakta fayda var!

Partnerin de sen de farklı ihtiyaçları ve zevkleri olan insanlarsınız. Evlenince de bu farklılıklar yok olmuyor. Ama bu farklılıkları kucaklamalı ve partnerinle arandaki farklılıklara karşı hoşgörülü olman gerekiyor. Evlilikte ne kadar esnek ve hoşgörülü olursan bu zor yılı atlatman o kadar mümkün olur.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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