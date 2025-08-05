Evlilikte Yedinci Yıl Kaşıntısını Nasıl Atlacağınızı Anlatıyoruz!
Evlilik uzun bir yol. Bu yolda elbette ara ara problemler olabiliyor. İlk yıllardaki heyecan belki sorunların görülmesini engellese de yıllar geçtikçe krizler artabiliyor. Belli dönemlerde evliliklerin zorluklarla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. 3., 5. ve 7. yılların sıkıntılı olduğu söyleniyor. Peki ne oluyor bu yıllarda gelin birlikte bakalım...
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Evlilikler güzel başlıyor ama her zaman öyle güzel devam etmiyor.
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Şimdi bunu nasıl atlatabileceğini de konuşalım...
Kaliteli zaman geçirerek aranızdaki aşkı tekrar canlandırabilirsiniz.
Aranızdaki romantik duyguları tekrar canlandırmaya ne dersin?
Evlilikte dengeyi sağlamak gerekiyor.
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Evlilik terapisine gitmeyi deneyebilirsiniz
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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