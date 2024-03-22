Evlilik Çağında KPSS Kasanlardan Ah Be Dedirten YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Evlilik Çağında KPSS Kasanlardan Ah Be Dedirten YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, kimler timeline'ın neşesi olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
Türev basmak?
Kızılcık Şerbeti izleyenler anladı.
Ya tutarsa.
Kemerlerinizi bağlayın!
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Derste uyuyanlardan.
İyi bahaneymiş yalnız!
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Okuyamıyorsanız dijital kullanın kardeşim.
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Hayaller hayatlar
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