Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Evlilik Çağında KPSS Kasanlardan Ah Be Dedirten YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Evlilik Çağında KPSS Kasanlardan Ah Be Dedirten YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.03.2024 - 19:00

Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, kimler timeline'ın neşesi olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Türev basmak?

Türev basmak?
twitter.com

Kızılcık Şerbeti izleyenler anladı.

Kızılcık Şerbeti izleyenler anladı.
twitter.com

Ya tutarsa.

Ya tutarsa.
twitter.com

Kemerlerinizi bağlayın!

Kemerlerinizi bağlayın!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Derste uyuyanlardan.

Derste uyuyanlardan.
twitter.com

İyi bahaneymiş yalnız!

İyi bahaneymiş yalnız!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Okuyamıyorsanız dijital kullanın kardeşim.

Okuyamıyorsanız dijital kullanın kardeşim.
twitter.com

Bu kadar çılgınlık iş açmasın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hayaller hayatlar

Hayaller hayatlar
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?