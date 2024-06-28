Evlerinin Her Köşesini 'Bal Dök Yala' Yapmak İçin Sırlarını Paylaşan Yaratıcı Fikirli İnsanlar
Evlerinin Her Köşesini 'Bal Dök Yala' Yapmak İçin Sırlarını Paylaşan Yaratıcı Fikirli İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen ev toplamak oldukça zor gelebilir ve kendimizi toplamamak için bahane ararken bulabiliriz. Peki buna engel olmak için bir metot olabilir mi? Gelin insanların temizlik yaparken uyguladıkları rutinlere bakalım!
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1. ''Olabildiğince az eşya alın ve var olan gereksiz şeyleri atın. Bu size temizlik yaparken bolca zaman kazandıracak.''
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2. ''Eşyalarınızı kategorilerine göre küçük kutulara ayırabilirsiniz. Örneğin kablo kutusu, hijyen kutusu vs.''
3. ''Her gün evinizin bir odasını toplayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın.''
4. ''Ev halkındaki birinden yardım isteyin. Bu yaptığınız işin süresini kısaltabilir.''
5. ''Aileniz ya da arkadaşlarınızdan birinin temizlik yaptığınız odada takılmasını sağlayın. Odada başka birinin varlığı ve zaman zaman onunla konuşmak kesinlikle motive verici oluyor.''
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6. ''Size enerji verecek bir temizlik playlisti oluşturun.''
7. ''Ertelemeyin ve şu an başlayın. Bekledikçe daha da zor hale gelecek.''
8. ''İstifçilik yapmayın. 'Sonra kullanırım.' dediğiniz şeyleri kullanmayacağınızı siz de biliyorsunuz. Bu yüzden onları çöpe atın ya da bağışlayın. Böylece yerden kazanacaksınız!''
9. ''Zamanlayıcı ayarlayın ve o süre boyunca etrafı toplayıp, temizleyin. Zaman dolduğunda temizliğiniz bitmese bile azı bitmiş çoğu kalmış olacak. Aynı şekilde ertesi gün devam edebilirsiniz.''
10. ''Bir şeyi bir yıldır kullanmadıysanız muhtemelen gelecekte de kullanmayacaksınız. Atın gitsin!''
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11. ''Bir başkasına evi toplatmanın ne kadar pahalıya patlayacağını düşünün. Bu size devam etmek için güç verecek.''
12. ''Temizlik yapacağınız gün eve birini çağırın. O gelmeden önce evi toplamak zorunda kalacaksınız.''
13. ''Önce güzel bir kahve için ve enerjinizi alın.''
14. ''Toplamaya en az eşya olan ya da en küçük odadan başlayın.''
15. ''Düzenli olarak temizlik yapın. Çöp ya da eşya biriktirmeyin. Böylece başka bir gün uğraşmak zorunda kalmazsınız.''
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