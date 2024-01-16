Evlerinde Özel Alana Saygı Duyulmadığını Örneklerle Anlatarak Hepimizi Yerin Dibine Sokan Kişiler
Evlerinde Özel Alana Saygı Duyulmadığını Örneklerle Anlatarak Hepimizi Yerin Dibine Sokan Kişiler
Ülkemizde 'özel alan' kavramı pek de gelişmiş değil takdir edersiniz ki. Hele de aile ortamında, kalabalık bir evdeyseniz, özel alanınızın olmasını beklemek oldukça zor.
Bir sosyal medya kullanıcısının 'evimizde özel alana duyulan saygı' paylaşımı yapması üzerine, ne örnekler ortaya çıktı bir bilseniz!
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Aile evi, atsan atılmaz, satsan satılmaz...
Aile evinin temel problemlerinden birisi de hiç şüphesiz özel alana duyulan saygının olmaması.
Aile evi derdini sosyal medyada paylaşmaya karar veren bir kullanıcı, ortaya hepimizin aşina olduğu bir video çıkardı;
Tabii bu videoya gelen yorumlar da farksızdı!
Kiminin odasına emlakçı girdi, kiminin odası boyanmaya başladı.
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Tuvalete girenler bile varmış!
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Sizin evde durumlar nasıl? 😂
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