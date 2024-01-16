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Evlerinde Özel Alana Saygı Duyulmadığını Örneklerle Anlatarak Hepimizi Yerin Dibine Sokan Kişiler

Evlerinde Özel Alana Saygı Duyulmadığını Örneklerle Anlatarak Hepimizi Yerin Dibine Sokan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 23:58

Ülkemizde 'özel alan' kavramı pek de gelişmiş değil takdir edersiniz ki. Hele de aile ortamında, kalabalık bir evdeyseniz, özel alanınızın olmasını beklemek oldukça zor. 

Bir sosyal medya kullanıcısının 'evimizde özel alana duyulan saygı' paylaşımı yapması üzerine, ne örnekler ortaya çıktı bir bilseniz!

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Aile evi, atsan atılmaz, satsan satılmaz...

Aile evi, atsan atılmaz, satsan satılmaz...

Özellikle pandemi döneminde birçok kişinin aile evinde yaşadıklarının benzer olduğunu gördük. Kimimiz psikolojisiyle ödedi aile evinin bedelini, kimimiz mutluluğuyla.

Aile evinin temel problemlerinden birisi de hiç şüphesiz özel alana duyulan saygının olmaması.

Aile evinin temel problemlerinden birisi de hiç şüphesiz özel alana duyulan saygının olmaması.

Çat kapı gelen misafirler mi dersiniz, aile üyelerinizin odasına dalması mı, çeşit çeşit dertler var bu ülkede.

Aile evi derdini sosyal medyada paylaşmaya karar veren bir kullanıcı, ortaya hepimizin aşina olduğu bir video çıkardı;

Tabii bu videoya gelen yorumlar da farksızdı!

Tabii bu videoya gelen yorumlar da farksızdı!

Kiminin odasına emlakçı girdi, kiminin odası boyanmaya başladı.

Kiminin odasına emlakçı girdi, kiminin odası boyanmaya başladı.
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Tuvalete girenler bile varmış!

Tuvalete girenler bile varmış!

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Sizin evde durumlar nasıl? 😂

Sizin evde durumlar nasıl? 😂

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