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Evinizdeki Her Köşeye İç Mimar Dokunuşu Katacak Büyüleyici Dekorasyon Parçaları

etiket Evinizdeki Her Köşeye İç Mimar Dokunuşu Katacak Büyüleyici Dekorasyon Parçaları

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 17:31

Evinizin biraz olsun havasını değiştirecek bir şeyler mi arıyorsunuz? Ya da belki yılbaşı için evi süsleme planlarınız var. Ya da sizin için dekoratif olmasından öte kullanışlı olması önemli eşyaların. Sebebi her ne olursa olsun size önerdiğimiz ürünler arasında kesin beğeneceğiniz bir şeyler olacak. Bence bakmadan geçmeyin.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 13.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Mat Altın Rengi 2 Adet LED'li Uzun Mum

Mat Altın Rengi 2 Adet LED'li Uzun Mum

Titreme efekti ile mum ışığını taklit eden, masanıza şıklık getirecek 2 adet uzun mum.

Sedef beyaz renk seçeneği de mevcut.

Fiyatı 439 TL.

Mat Altın Rengi 2 Adet LED'li Gerçek Uzun Mum

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Tchibo Yılbaşı Desenli Led Mum

Tchibo Yılbaşı Desenli Led Mum

Yılbaşı dekorasyonu için harika bir parça.

Zamanlayıcı fonksiyonu olan mum yaklaşık 6 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Fiyatı 489 TL.

Tchibo Yeşil Renk Yılbaşı Desenli Led Mum

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Tchibo LED'li Ahşap Yıldız

Tchibo LED'li Ahşap Yıldız

Kaymaz alt yüzeye sahip olan ürün, salonunuza çok yakışacak.

Otomatik olarak 6 saat sonra kapanacak şekilde ayarlayabileceğiniz zamanlayıcı fonksiyonu da mevcut. Üstelik tekrar açmanıza da gerek yok çünkü yine otomatik olarak 18 saat sonra tekrar açılıyor.

Fiyatı 819 TL.

Tchibo LED'li Ahşap Yıldız

'Ürün mükemmel, üç tane aldım. Hediye ettiğim insanlar severek kullanıyor. Her ortama uyumlu.'

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Tchibo LED Işık Zinciri

Tchibo LED Işık Zinciri

Altın renkli yıldızlarla çerçevelenmiş 10 elmaslı ışık zinciri, zamanlayıcı fonksiyonuna da sahip. Böylece gündüzleri otomatik kapanıp geceleri otomatik yanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Fiyatı 499 TL.

Tchibo LED Işık Zinciri

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Tchibo Çanlı Dekoratif Askı

Tchibo Çanlı Dekoratif Askı

Altın renkli çanlara sahip dekoratif askıyı evinizin çeşitli yerlerinde değerlendirebilirsiniz.Mesela pencereler, merdivenler veya kapı önlerinde...

Fiyatı 269 TL.

Tchibo Çanlı Dekoratif Askı

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Tchibo Tavşanlı LED Mikro Işık

Tchibo Tavşanlı LED Mikro Işık

Minik tavşanları ile çok sevimli olan bu ışığı pencerelerde, bitkilerinizde veya biblolarınızda değerlendirebilirsiniz.Askı halkası dahil ışık zincirinin toplam uzunluğu yaklaşık 230 cm.

Fiyatı şu anda indirimde 369 TL.

Tchibo Tavşanlı LED Mikro Işık

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Tchibo Makrame Duvar Kilimi

Tchibo Makrame Duvar Kilimi

Evi için el yapımı otantik bir ürün arayanlar için eşsiz bir seçenek.

Toplam uzunluğu yaklaşık 95 cm.

Fiyatı 419 TL.

Makrame Duvar Kilimi

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Tchibo 2 Adet Büyük LED'li Bahçe Meşalesi

Tchibo 2 Adet Büyük LED'li Bahçe Meşalesi

Bahçe ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz şık bir meşale.

Fiyatı 969 TL.

Tchibo 2 Adet Büyük LED'li Bahçe Meşalesi

'Son derece kaliteli ve estetik, saksıya sapladım, balkona koydum.'

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Tchibo Rüzgar Çanı

Tchibo Rüzgar Çanı

Balkon, teras veya bahçeniz için minik ama göz alıcı dekorasyon

İndirimli fiyatı şu anda 219 TL.

Tchibo Rüzgar Çanı

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Tchibo 4 Adet Kapı Askısı

Tchibo 4 Adet Kapı Askısı

Çok kaliteli ve kullanışlı bir ürün.

Çentik kalınlığı 1,8 cm'ye kadar olan kapılar, raflar, dolap kapakları için uygun.

Fiyatı 299 TL.

Tchibo 4 Adet Kapı Askısı

'Askı çok güzel, kaliteli. Mutlaka ölçü alıp sipariş verin. Aslında ölçüsünü yazmışlar, dolap kapakları standart ölçüdür diye düşünerek ve göz kararı uyacağını düşünerek ben ölçü almamıştım. 1-2mm ile uymadı malesef. Çok üzülerek iade etmek zorunda kaldım.'

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Tchibo LED Işık Perdesi

Tchibo LED Işık Perdesi

Ortada büyük yıldız ve yanlarda 6 küçük yıldızdan oluşan, camlarda kullanabileceğiniz etkileyici bir dekoratif ürün.

Fiyatı 659 TL.

Tchibo LED Işık Perdesi

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