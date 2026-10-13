Evini Hayvan Dostu Bir Eve Dönüştürecek 10 Dokunuş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eğer evinizde bir hayvan dostunuz varsa yaşam alanınızı sadece kendinize göre değil, evcil hayvanınıza göre de düzenlemelisiniz! Dekorasyon yaparken estetiğin yanı sıra onların güvenliğini, konforunu ve temizliğini ön planda tutmalıyız.
Peki, nelere dikkat edebiliriz? Gelin, birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dinlenme alanı oluşturun.
2. Kaygan zeminler için önlem alın.
3. Mama kabını doğru seçin.
4. Kolay temizlenen kumaşlar seçin.
5. Kabloları ortadan kaldırın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Zehirli olabilecek bitkiler almayın.
7. Pencere ve balkonları güvenli hale getirin.
8. Oyun alanı ekleyin.
9. Temizlik ürünlerini ulaşamayacakları bir yere koyun.
10. Dekoratif eşyaları kontrol edin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın