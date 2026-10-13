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Evini Hayvan Dostu Bir Eve Dönüştürecek 10 Dokunuş

etiket Evini Hayvan Dostu Bir Eve Dönüştürecek 10 Dokunuş

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
13.10.2026 - 13:06
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Eğer evinizde bir hayvan dostunuz varsa yaşam alanınızı sadece kendinize göre değil, evcil hayvanınıza göre de düzenlemelisiniz! Dekorasyon yaparken estetiğin yanı sıra onların güvenliğini, konforunu ve temizliğini ön planda tutmalıyız. 

Peki, nelere dikkat edebiliriz? Gelin, birlikte bakalım!

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1. Dinlenme alanı oluşturun.

Evcil hayvanlar gün içinde kendilerine ait, rahat ve sessiz bir alan isterler. Bu yüzden evinizde çok yoğun olmayan bir yeri onun dinlenme alanı haline getirebilirsiniz. Kedinize ve köpeğinize uygun boyutlarda, kolay temizlenebilen bir yatak alabilirsiniz. Yatağı hava akımının olmadığı bir yere koyabilirsiniz!

2. Kaygan zeminler için önlem alın.

Parke, seramik ya da mermer gibi zeminler evcil hayvanınız için kaygan olabilir. Koşarken ya da hızlı bir şekilde hareket ederken kayabilirler ve yaralanabilirler... Bu yüzden evcil hayvanınızın sık kullandığı yerlere kaymayan halılar ya da paspaslar koyabilirsiniz.

3. Mama kabını doğru seçin.

3. Mama kabını doğru seçin.

Evcil hayvanınızın mamasının her zaman taze olması çok önemli. Ayrıca siz evde olmadığınız zaman öğününü kaçırmaması gerekir. Peki, bunun için nasıl bir şey seçebilirsiniz? Philips evcil hayvan serisinde yer alan Kameralı Akıllı Besleyici'ye bakabilirsiniz. Nem ve kokuları sızdırmayarak mamayı taze tutar. Evde yokken mamasını nasıl yedi, tıkandı mı diye düşünmenize de gerek yok! 2-12 mm kuru mama için uygun olan bu kap, tıkanma önleyici bir teknolojiye sahip. Bulaşık makinesine atarak kolayca temizleyebilirsiniz!

4. Kolay temizlenen kumaşlar seçin.

Evcil hayvanla birlikte yaşarken koltuk, halı ve perde gibi ürünlere dikkat etmeliyiz. Tüy, leke ve koku oluşabilir. Bu yüzden eşya seçerken sadece nasıl göründüğüne değil, kolay temizlenip temizlenemediğine bakmanız gerekir. Çok hassas ve kolay lekelenen kumaşların yerine günlük kullanıma uygun olanlara bakmalısınız.

5. Kabloları ortadan kaldırın.

Meraklı ve yavru hayvanlar için elektrik kabloları risk oluşturur... Kediler ve köpekler kabloları oyuncak sanabilir. Bu yüzden kabloları göz önünden kaldırmalısınız. Kablo kanalları, kablo düzenleyiciler ya da mobilya arkasından geçirilen sistemler işinize yarayacaktır.

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6. Zehirli olabilecek bitkiler almayın.

Ev bitkileri eve canlılık katar. Ama bazı bitkiler evcil hayvanlar için zararlı olabilir. Kediler merakları nedeniyle yaprakları ve çiçekleri kemirebilirler! Bu yüzden eve yeni bir bitki almadan önce hayvanlar için güvenli olup olmadığına bakmalısınız.

7. Pencere ve balkonları güvenli hale getirin.

Açık pencereler ve balkonlar özellikle kediler için çok büyük bir risk. Evcil hayvanlarınızın dışarı kaçmasını önlemek için sağlam güvenlik önlemleri kullanmalısınız. Pencerelerde hayvanların ağırlığına ve hareketlerine dayanabilecek sineklikler ve koruyucu sistemler kullanabilirsiniz.

8. Oyun alanı ekleyin.

Kedilerde tırmalamak doğal bir davranıştır. Tırmalama ihtiyacını karşılayabileceği alanlar oluşturursanız mobilyalarınızı da korumuş olursunuz. Tırmalama tahtaları, direkler ve kedi ağaçlarına bakabilirsiniz. Köpekler için ise yaşlarına ve enerjilerine uygun oyuncaklar alarak bir oyun alanı oluşturabilirsiniz.

9. Temizlik ürünlerini ulaşamayacakları bir yere koyun.

Deterjan, çamaşır suyu ya da temizlik kimyasallarını evcil hayvanlarınızın ulaşamayacağı yerlere koymalısınız. Ürünleri sadece yüksek yerlere koymak yerine kapanan dolapları tercih edebilirsiniz. Ayrıca temizlik sırasında kullandığınız kova ve ürünleri de ortalıkta bırakmamalısınız.

10. Dekoratif eşyaları kontrol edin.

Sizin dekoratif obje olarak gördüğünüz eşyalar, evcil hayvanlarınızın oyuncakları olabilirler! Bu yüzden kolayca devrilebilen cam, seramik ya da keskin kenarlı ürünleri evcil hayvanınızın ulaşamayacağı yerlere koymalısınız.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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