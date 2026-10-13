Evini Hayvan Dostu Bir Eve Dönüştürecek 10 Dokunuş

Evcil hayvanınızın mamasının her zaman taze olması çok önemli. Ayrıca siz evde olmadığınız zaman öğününü kaçırmaması gerekir. Peki, bunun için nasıl bir şey seçebilirsiniz? Philips evcil hayvan serisinde yer alan Kameralı Akıllı Besleyici'ye bakabilirsiniz. Nem ve kokuları sızdırmayarak mamayı taze tutar. Evde yokken mamasını nasıl yedi, tıkandı mı diye düşünmenize de gerek yok! 2-12 mm kuru mama için uygun olan bu kap, tıkanma önleyici bir teknolojiye sahip. Bulaşık makinesine atarak kolayca temizleyebilirsiniz!