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Evdeki Seni Anlatıyoruz!

etiket Evdeki Seni Anlatıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 12:46
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Dışarıda herkesin gördüğü bir “sen” var, bir de evde ortaya çıkan gerçek sen…Bu testte ev alışkanlıklarına, rutinlerine ve evdeki ruh haline bakıyoruz. 

Hazırsan, evdeki seni anlatıyoruz!👇🏻

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1. İlk sorumuz: Evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanıyorsun?

2. Söyle bakalım,evinde sık sık misafir ağırlar mısın?

2. Söyle bakalım,evinde sık sık misafir ağırlar mısın?

3. Tam şu anda evinin durumu nasıl?

4. Evde tek başına vakit geçirmek sana ne kadar iyi geliyor puanla!

5. Evine misafir gelmeden önce gereğinden fazla hazırlık yapar mısın?

5. Evine misafir gelmeden önce gereğinden fazla hazırlık yapar mısın?
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6. Evinin genişliğinden memnun musun?

7. Eve gelir gelmez kıyafet değiştirmek senin için şart mı?

8. Son olarak, evdeki en sevdiğin an hangisi?

Konfor düşkünü!

Evdeki seni tek kelimeyle anlatacak olsak bu kesinlikle konfor olurdu. Senin için ev, dış dünyanın temposundan kaçıp kendini bıraktığın en güvenli alan. Eve gelir gelmez rahat kıyafetlere geçmek, koltuğa uzanmak ve bir süre kimseyle konuşmamak senin için resmen terapi gibi. Çok büyük planlara, aşırı hareketli ev aktivitelerine ihtiyacın yok; huzurlu bir köşe, güzel bir dizi ve sevdiğin bir içecek yeter. Kısacası senin ev halin, “ben bugün kendimi şarja taktım” enerjisi taşıyor.

Düzen kurucu!

Evdeki sen tam anlamıyla düzen kurucu birisin. Senin için ev sadece oturulan bir yer değil, insanın zihnini de toparlayan bir alan. Ortalık dağınıksa ya da bir şeyler yerinde değilse içten içe huzursuz olabiliyorsun. Temizlenmiş bir oda, düzenlenmiş bir masa ya da mis gibi kokan bir ev seni sandığından daha fazla mutlu ediyor. Bu biraz kontrol ihtiyacından, biraz da kendine iyi bakma biçiminden geliyor. Sen evde düzeni sağladıkça ruh halini de toparlayanlardansın.

Keyifçi!

Evdeki seni anlatan kelime kesinlikle keyif çünkü sen evde vakit geçirmeyi sadece dinlenmek olarak görmüyorsun, küçük küçük mutluluklar yaratmayı da seviyorsun. Güzel bir kahve, sevdiğin bir atıştırmalık, fonda müzik ya da izlenecek rahat bir şey senin ev modunu hemen yükseltebilir. Evde kendini şımartmayı bilen, küçük detaylardan büyük mutluluk çıkaran bir yapın var. Kısacası senin ev halin, “bugün kendime iyi davranıyorum” hissi veriyor.

Sakin!

Sen evdeyken kalabalıktan, gürültüden ve sürekli iletişim halinde olmaktan biraz uzaklaşmak istiyorsun. Odan, pencere kenarın, kulaklığın ya da sevdiğin bir köşe senin küçük sığınağın gibi. Bazen saatlerce bir şey izleyebilir, müzik dinleyebilir ya da sadece düşünüp durabilirsin. Bu dışarıdan biraz sessiz görünse de aslında senin kendi enerjini toplama biçimin. Evdeki sen, sakin ama derin bir ruh hali taşıyor.

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miray soysal
miray soysal
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