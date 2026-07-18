Evdeki Seni Anlatıyoruz!

Evdeki sen tam anlamıyla düzen kurucu birisin. Senin için ev sadece oturulan bir yer değil, insanın zihnini de toparlayan bir alan. Ortalık dağınıksa ya da bir şeyler yerinde değilse içten içe huzursuz olabiliyorsun. Temizlenmiş bir oda, düzenlenmiş bir masa ya da mis gibi kokan bir ev seni sandığından daha fazla mutlu ediyor. Bu biraz kontrol ihtiyacından, biraz da kendine iyi bakma biçiminden geliyor. Sen evde düzeni sağladıkça ruh halini de toparlayanlardansın.