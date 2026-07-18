Evdeki Seni Anlatıyoruz!
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Dışarıda herkesin gördüğü bir “sen” var, bir de evde ortaya çıkan gerçek sen…Bu testte ev alışkanlıklarına, rutinlerine ve evdeki ruh haline bakıyoruz.
Hazırsan, evdeki seni anlatıyoruz!👇🏻
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1. İlk sorumuz: Evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanıyorsun?
2. Söyle bakalım,evinde sık sık misafir ağırlar mısın?
3. Tam şu anda evinin durumu nasıl?
4. Evde tek başına vakit geçirmek sana ne kadar iyi geliyor puanla!
5. Evine misafir gelmeden önce gereğinden fazla hazırlık yapar mısın?
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6. Evinin genişliğinden memnun musun?
7. Eve gelir gelmez kıyafet değiştirmek senin için şart mı?
8. Son olarak, evdeki en sevdiğin an hangisi?
Konfor düşkünü!
Düzen kurucu!
Keyifçi!
Sakin!
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