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Evcil Hayvanı Olan Herkesin Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken 10 Temizlik Kuralı

etiket Evcil Hayvanı Olan Herkesin Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken 10 Temizlik Kuralı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 09:31

Evcil hayvanlar, hayatımıza neşe ve sevgi katarken temizlik konusunda bazı zorlukları da beraberinde getirebilirler. Ancak evinizin temiz ve hijyenik kalması için birkaç basit kuralı takip etmek, hem sizin hem de sevimli dostlarınızın sağlığı için çok önemlidir. 🐾

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1. Patili dostunuzun tüylerini her gün temizleyin.

Evcil hayvanınızın tüylerini günlük olarak tarayın ve evinizi düzenli olarak süpürün. Tüyler, halılar ve koltuklarda birikebilir. HEPA filtreli bir süpürge kullanarak alerjenleri de temizlemiş olursunuz. Tüy toplama ruloları ve silikon fırçalar da işinizi kolaylaştırır.

2. Evinizi düzenli olarak havalandırın.

Evcil hayvanlarınızın kokusu evde birikebilir. Evinizi düzenli olarak havalandırarak taze hava akışını sağlayın. Pencereleri açarak evin havasını temizleyin ve kötü kokuları dışarı atın. Ayrıca doğal kokular yaymak için bitki bazlı oda spreyleri kullanabilirsiniz.

3. Yerleri düzenli olarak silin.

3. Yerleri düzenli olarak silin.

Evcil hayvanlar, patileriyle dışarıdan kir ve toprak getirebilir. Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Süpürge, hem ıslak hem de kuru yüzeyleri saniyeler içinde ardında kir bırakmadan temizleyebilir. Yerleri düzenli olarak silmek, hem hijyenik hem de temiz bir ortam sağlar.

Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Süpürge, hem ıslak hem de kuru temizlik yapmanızı sağlıyor. Nasıl mı?👇

Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Süpürge, hem ıslak hem de kuru temizlik yapmanızı sağlıyor. Nasıl mı?👇

Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Süpürge, akıllı başlıkları sayesinde hem yerleri süpürmenizi hem de silmenize olanak sağlıyor. 45 dakikaya varan süpürge ve mop süresi, hijyenik bir temizlik için oldukça yeterli bir süre. Ayrıca su emme modu ile yerde kalan suyu hızlıca temizler. Böylece evcil hayvanlarınız evin içinde koşturdukları zaman kayma tehlikesi ile karşı karşıya kalmazlar. 😅

4. Koltuk ve halıları düzenli olarak temizleyin.

4. Koltuk ve halıları düzenli olarak temizleyin.

Koltuklar ve halılar, tüy ve kir birikiminden etkilenir. Haftalık olarak koltuk ve halıları süpürün, ayda bir de derinlemesine temizlik yapın. Bu derinlemesine temizliği Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Süpürge ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Değiştirilebilen başlıkları sayesinde ulaşması zor olan koltuk diplerini daha kolay temizleyebilirsiniz.

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5. Evcil hayvanlarınızın yatak ve battaniyeleri varsa mutlaka düzenli olarak yıkayın.

5. Evcil hayvanlarınızın yatak ve battaniyeleri varsa mutlaka düzenli olarak yıkayın.

Evcil hayvanınızın yattığı yerleri haftalık olarak yıkayın. Bu hem tüylerin hem de kokuların birikmesini önler. Yıkanabilir yatak kılıfları ve battaniyeler kullanarak temizliği kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, yatakların altına dökülen tüyleri de temizlemeyi unutmayın.

6. Oyuncak ve aksesuarlarını temiz tutmaya çalışın.

Evcil hayvan oyuncaklarını ve aksesuarlarını düzenli olarak yıkayın. Plastik ve kauçuk oyuncakları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Kumaş oyuncakları ise çamaşır makinesinde yıkamak hijyen açısından faydalı olacaktır. Yiyecek ve su kaplarını da her gün yıkamayı unutmayın.

7. Tuvalet alanlarını özenle temizleyin.

7. Tuvalet alanlarını özenle temizleyin.

Kedinizin kum kabını veya köpeğinizin tuvalet alanını günlük olarak temizleyin. Kedi kumunu haftalık olarak tamamen değiştirin. Bu alanların temiz tutulması, hem evdeki hijyeni korur hem de kötü kokuları önler.

8. Perdelerinizi ve özellikle pencerelerinizi temiz tutmaya çalışın.

Evcil hayvanlar, pencere kenarlarında oturmayı severler. Bu alanlarda tüy ve kir birikebilir. Pencereleri ve perdeleri düzenli olarak temizleyerek, evdeki toz ve tüy birikimini azaltabilirsiniz. Perdeleri de belirli aralıklarla yıkamak hijyen açısından faydalıdır.

9. Yıkanabilir ve hijyenik mobilya kaplamaları kullanabilirsiniz.

Mobilyalarınızın üzerine yıkanabilir örtüler veya kaplamalar kullanarak, temizlik işini kolaylaştırabilirsiniz. Bu örtüleri düzenli olarak yıkayarak mobilyalarınızın temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, evcil hayvan tüylerinin mobilyalara yapışmasını da engellemiş olursunuz.

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10. Evcil hayvanlarınızın veterinerlerini düzenli olarak ziyaret edin.

10. Evcil hayvanlarınızın veterinerlerini düzenli olarak ziyaret edin.

Evcil hayvanınızın sağlığı, evinizin hijyenini doğrudan etkiler. Düzenli veteriner kontrolleri ve parazit tedavileri, hem evcil hayvanınızın sağlıklı kalmasını sağlar hem de evdeki temizlik işlerini kolaylaştırır. Sağlıklı bir evcil hayvan, daha az temizlik sorunu demektir.

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