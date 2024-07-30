Evcil Hayvanı Olan Herkesin Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken 10 Temizlik Kuralı
Evcil Hayvanı Olan Herkesin Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken 10 Temizlik Kuralı
Evcil hayvanlar, hayatımıza neşe ve sevgi katarken temizlik konusunda bazı zorlukları da beraberinde getirebilirler. Ancak evinizin temiz ve hijyenik kalması için birkaç basit kuralı takip etmek, hem sizin hem de sevimli dostlarınızın sağlığı için çok önemlidir. 🐾
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1. Patili dostunuzun tüylerini her gün temizleyin.
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2. Evinizi düzenli olarak havalandırın.
3. Yerleri düzenli olarak silin.
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4. Koltuk ve halıları düzenli olarak temizleyin.
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5. Evcil hayvanlarınızın yatak ve battaniyeleri varsa mutlaka düzenli olarak yıkayın.
6. Oyuncak ve aksesuarlarını temiz tutmaya çalışın.
7. Tuvalet alanlarını özenle temizleyin.
8. Perdelerinizi ve özellikle pencerelerinizi temiz tutmaya çalışın.
9. Yıkanabilir ve hijyenik mobilya kaplamaları kullanabilirsiniz.
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