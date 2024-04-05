Euroleague'de Türk Derbisi: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i Konuk Ediyor
Euroleague'de Türk Derbisi: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i Konuk Ediyor
Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
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Sarı-lacivertliler, kritik derbi öncesinde Maccabi Tel Aviv'in Barcelona'ya kaybetmesiyle birlikte play-off aşamasına kalmayı garantiledi.
Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynana maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk skorla kazanmıştı.
5 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
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