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Euroleague'de Türk Derbisi: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i Konuk Ediyor

Euroleague'de Türk Derbisi: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i Konuk Ediyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.04.2024 - 09:17

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

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Sarı-lacivertliler, kritik derbi öncesinde Maccabi Tel Aviv'in Barcelona'ya kaybetmesiyle birlikte play-off aşamasına kalmayı garantiledi.

Sarı-lacivertliler, kritik derbi öncesinde Maccabi Tel Aviv'in Barcelona'ya kaybetmesiyle birlikte play-off aşamasına kalmayı garantiledi.

Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynana maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk skorla kazanmıştı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynana maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk skorla kazanmıştı.

5 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

5 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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