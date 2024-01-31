Euro Düşük Olsa da Maliyet Yükseliyor: İlaç Fiyatlarında Yükseliş Riski!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aylık verilerinde, reçete karşılığı ödenen ilaç tutarı ocak-eylül 2023 döneminde 142 milyar 240 milyon TL olarak görüldü. 2022'de 12 ayda bu tutar 102 milyar TL olurken, 2022'nin aynı dönemine göre artış yüzde 103,4 oranında oldu.

Türkiye'de kutu bazında ilaçların sadece yüzde 9,6’sı ithal olurken, fiyat bazında ise oran yüzde 45,3 olarak görülüyor. Kamu, hem kur hem ithalat ayarlamalarıyla, giderleri kontrol altına almak ve ilaçları ulaşılabilir kılmak adına kuru düşük tutuyor.