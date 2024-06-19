Euro 2024’te Giyilecek 12 Efsane Forma
Euro 2024’te Giyilecek 12 Efsane Forma
EURO 2024 formalarını gördünüz mü? EURO 2024'te giyilecek formaları sizler için derledik. Gelin bu formalara birlikte bakalım...
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1. Türkiye formalarıyla başlayalım...
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2. Almanya ile devam edelim.
3. Sırada Macaristan var.
4. İskoçya'ya da bakalım mı?
5. İsviçre'nin formaları ise şöyle:
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6. Sırada İspanya var.
7. Hırvatistan'a da bakalım.
8. Şimdi de İtalya'nın formaları nasıl bakalım...
9. İngiltere'nin formalarına da bakalım.
10. Sırbistan ne giyecek?
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