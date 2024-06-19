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Euro 2024’te Giyilecek 12 Efsane Forma

etiket Euro 2024’te Giyilecek 12 Efsane Forma

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 13:01

EURO 2024 formalarını gördünüz mü? EURO 2024'te giyilecek formaları sizler için derledik. Gelin bu formalara birlikte bakalım...

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1. Türkiye formalarıyla başlayalım...

1. Türkiye formalarıyla başlayalım...

İç saha ve deplasmanda olmak üzere iki forma bulunuyor. İç sahada beyaz üzerine kırmızı bayrak var, deplasman için ise futbolcularımızı kıpkırmızı bir formayla sahada göreceğiz. İki formada da Türk bayrağının merkezde olduğu görülüyor.

2. Almanya ile devam edelim.

2. Almanya ile devam edelim.

Almanya'nın iç saha forması asıl olarak beyaz. Ama omuzlarında Alman bayrağının renkleri bulunuyor. Deplasman forması ise daha renkli. Mor renk ağırlıklı deplasman formasının üstü açık mor-pembe arasıyken şortu ise daha koyu bir mor.

3. Sırada Macaristan var.

3. Sırada Macaristan var.

Macaristan iç sahada düz kırmızı bir forma giymeyi tercih etmiş. Omuzlarında beyaz detaylar olan forma, rengiyle iddialı bir forma. Deplasman için tercih ettikleri forma ise beyaz renkli. Omuzlarındaki yeşil ve kırmızı detaylar beyaz formayla birleşince Macaristan bayrağı ortaya çıkıyor.

4. İskoçya'ya da bakalım mı?

4. İskoçya'ya da bakalım mı?

İskoçya iç sahada lacivert bir forma kullanacak. Bu formanın yakasında sarı ve omuzlarında beyaz detaylar var. Deplasman için tercih ettikleri forma ise beyaz renkte. Beyaz formanın birçok yerinde mor renkli detaylar var.

5. İsviçre'nin formaları ise şöyle:

5. İsviçre'nin formaları ise şöyle:

İsviçre iç sahada bayrağının renklerine uygun bir forma seçmiş. Formanın kenarında ise İsviçre bayrağı bulunuyor. Deplasman için seçtikleri forma ise beyaz. Kol ve yakasında ise mor renk var. Bu formada da İsviçre bayrağı bulunuyor.

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6. Sırada İspanya var.

6. Sırada İspanya var.

İspanya'nın iç sahada giyeceği forma bayrağının renklerinde. Kırmızı üzerine sarı detayların olduğu forma İspanya bayrağını andırıyor. Deplasman forması ise biraz daha farklı. Sarı tonlarındaki formada kırmızı detaylar var.

7. Hırvatistan'a da bakalım.

7. Hırvatistan'a da bakalım.

Hırvatistan bayrak renkleri iki forma arasında paylaştırmış. Hırvatistan bayrağında kırmızı, beyaz ve mavi renkleri var. İç sahada kırmızı ve beyazın olduğu bir forma kullanan Hırvatistan deplasmanda ise tek renk mavi bir forma tercih etmiş.

8. Şimdi de İtalya'nın formaları nasıl bakalım...

8. Şimdi de İtalya'nın formaları nasıl bakalım...

İtalya'nın iç sahada giyeceği forma mavi renkli. Omuzlarında İtalyan bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve yeşil renkler var. Deplasman forması için ise İtalya beyaz tercih etmiş. Ama beyaz formanın bir omuz detayı yeşil, diğeri ise kırmızı. Yani formanın bütünü İtalyan bayrağını andırıyor.

9. İngiltere'nin formalarına da bakalım.

9. İngiltere'nin formalarına da bakalım.

İngiltere formalarda daha sade renkleri tercih etmiş. İç sahada beyaz bir forma giyecek olan İngiliz futbolcuların formasının yakasında ve kollarında mor renkler var. Deplasman için ise İngiltere düz mor bir renk seçmiş.

10. Sırbistan ne giyecek?

10. Sırbistan ne giyecek?

Sırbistan iç saha için kırmızı düz bir forma seçmiş. Bu formanın kollarında mavi detaylar var. Bu da Sırbistan bayrağının iki rengi. Deplasmanda giyecekleri forma ise beyaz renkli. Yakası mavi ve kolları mavi ve kırmızı olan forma Sırbistan'ın bayrağının renginde.

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11. Danimarka'nın forma tercihleri nasıl peki?

11. Danimarka'nın forma tercihleri nasıl peki?

Danimarka iç sahada kırmızı, deplasmanda ise beyaz renk tercih etmiş. Bu iki forma bayrağının renklerine uygun. İç sahada giyeceği forma kırmızı, kol ve yakalarında ise beyaz renkler var. Deplasmanda giyecekleri forma ise beyaz renkli, omuzlarında ise kırmız renk var.

12. Son olarak Hollanda'ya bakalım.

12. Son olarak Hollanda'ya bakalım.

Hollanda, iç sahada baştan ayağa turuncu olacak. Turuncu forma ve turuncu şortla sahaya çıkacak Hollanda, deplasmanda ise lacivert tercih etmiş. İç saha formalarının kollarında ve yan kısımlarında lacivert renk var. Deplasman formalarının kolarında ve yakasında ise turuncu renk var.

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