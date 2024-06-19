Euro 2024’te Giyilecek 12 Efsane Forma

Sırbistan iç saha için kırmızı düz bir forma seçmiş. Bu formanın kollarında mavi detaylar var. Bu da Sırbistan bayrağının iki rengi. Deplasmanda giyecekleri forma ise beyaz renkli. Yakası mavi ve kolları mavi ve kırmızı olan forma Sırbistan'ın bayrağının renginde.