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Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Başladı!

etiket Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Başladı!

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
15.06.2024 - 17:36

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonanın açılış maçı Almanya ile İskoçya arasında arasında oynandı. Bu tür şampiyonalarda ev sahibi olmak büyük bir itici güç oluşturur. Hele ki bu takım Almanya ise doğrudan bu durum Almanya’yı turnuvanın favorinden biri yapar.

Almanya maça hızlı başladı. Henüz ilk yarıda rakibinin kalesine kolayca 3 gol bıraktı. Tabiri caizse İskoçlar Almanlar’ın karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Güçlü ve çok iyi ayağa top yapan Alman orta sahası hem oyunu domine etti hem de İskoçların futbola dair herhangi bir şeyi dahi yapmasına izin vermediler. Güçlü üretkenlik ile ceza sahası etrafında çok sayıda pozisyon üreten Almanya oyunu rahat bir biçimde kontrol etti. Burada golleri atan gençlere bir parantez açalım.

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Almanya her zaman iyi bir takım olmuştur ancak bu defa durum başka.

Almanya her zaman iyi bir takım olmuştur ancak bu defa durum başka.

Çok genç olmasına rağmen Mbappe kıvamında bir oyuncuya sahipler. O da Mussiala. İnanılmaz hızı oyuncu eksiltme becerisi ve ince kıvrak bilekleri ile topu ayağına alışında bir tehlikeye sebep oluyor. Açık bir şekilde turnuvanın oyuncusu olmaya aday. Onun dışında Wirtz, Havertz gibi etkili oyuncular ile birlikte oyun kombinasyonlarına girerek atıyor ve attırıyor. Nitekim bu 3 oyuncu da ilk yarıda gol attı.

Orta sahada Toni Kroos liderliğinde saat gibi çalışıyor defansta lider Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Rüdiger. Burada İskoçya ile oynanan maç nasıl geçti diye bir değerlendirme yapmıyorum. Skorun pek önemi yok 5-1 Almanya kazandı. Ancak burada daha ciddi soru geçen turnuvada gruplar aşamasında elemen Almanya bu şampiyonada Fransa gibi turnuvanın favorilerine ne kadar ciddi bir rakip olacak. Bu sorunum cevabı çok ciddi bir biçimde olmalıdır.

Kaliteli kadro var, kariyerli futbolcular var, yaşlı deneyimli ve yetenekli takım abileri var, süper yetenekli genç starlar var, fizik gücü ve tekniği ile bu takım ben finalin adıyım diyor gibiydi. İzleyelim görelim.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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