Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Başladı!

Çok genç olmasına rağmen Mbappe kıvamında bir oyuncuya sahipler. O da Mussiala. İnanılmaz hızı oyuncu eksiltme becerisi ve ince kıvrak bilekleri ile topu ayağına alışında bir tehlikeye sebep oluyor. Açık bir şekilde turnuvanın oyuncusu olmaya aday. Onun dışında Wirtz, Havertz gibi etkili oyuncular ile birlikte oyun kombinasyonlarına girerek atıyor ve attırıyor. Nitekim bu 3 oyuncu da ilk yarıda gol attı.

Orta sahada Toni Kroos liderliğinde saat gibi çalışıyor defansta lider Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Rüdiger. Burada İskoçya ile oynanan maç nasıl geçti diye bir değerlendirme yapmıyorum. Skorun pek önemi yok 5-1 Almanya kazandı. Ancak burada daha ciddi soru geçen turnuvada gruplar aşamasında elemen Almanya bu şampiyonada Fransa gibi turnuvanın favorilerine ne kadar ciddi bir rakip olacak. Bu sorunum cevabı çok ciddi bir biçimde olmalıdır.

Kaliteli kadro var, kariyerli futbolcular var, yaşlı deneyimli ve yetenekli takım abileri var, süper yetenekli genç starlar var, fizik gücü ve tekniği ile bu takım ben finalin adıyım diyor gibiydi. İzleyelim görelim.

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