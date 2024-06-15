Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Başladı!
Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonanın açılış maçı Almanya ile İskoçya arasında arasında oynandı. Bu tür şampiyonalarda ev sahibi olmak büyük bir itici güç oluşturur. Hele ki bu takım Almanya ise doğrudan bu durum Almanya’yı turnuvanın favorinden biri yapar.
Almanya maça hızlı başladı. Henüz ilk yarıda rakibinin kalesine kolayca 3 gol bıraktı. Tabiri caizse İskoçlar Almanlar’ın karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Güçlü ve çok iyi ayağa top yapan Alman orta sahası hem oyunu domine etti hem de İskoçların futbola dair herhangi bir şeyi dahi yapmasına izin vermediler. Güçlü üretkenlik ile ceza sahası etrafında çok sayıda pozisyon üreten Almanya oyunu rahat bir biçimde kontrol etti. Burada golleri atan gençlere bir parantez açalım.