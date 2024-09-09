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Estetik İşlemlerle Adeta Gençlik İksiri İçmiş Gibi Görünen ve 20 Yaş Gençleşen Kadın

Estetik İşlemlerle Adeta Gençlik İksiri İçmiş Gibi Görünen ve 20 Yaş Gençleşen Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 10:37

Estetik müdahalelerle bambaşka görünüme sahip olan insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak bir doktor, gençleşmek amacıyla gelen hastasının ilk ve son halini gösteren görüntüleriyle sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

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Hastanın geçirdiği işlemler arasında burun ameliyatı, kaş uyumsuzluklarının düzeltilmesi, yüz germe, dudak ve yüz şekillendirme ile cilt gençleştirme yer aldı.

Hastanın geçirdiği işlemler arasında burun ameliyatı, kaş uyumsuzluklarının düzeltilmesi, yüz germe, dudak ve yüz şekillendirme ile cilt gençleştirme yer aldı.

Yapılan bu işlemler sonucunda, hastanın eski görünümünden neredeyse hiç eser kalmadı.

Yapılan bu işlemler sonucunda, hastanın eski görünümünden neredeyse hiç eser kalmadı.

İşte 20 yaş gençleşen hastanın ilk ve son hali:

İşte 20 yaş gençleşen hastanın ilk ve son hali:

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