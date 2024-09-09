Estetik İşlemlerle Adeta Gençlik İksiri İçmiş Gibi Görünen ve 20 Yaş Gençleşen Kadın

Estetik müdahalelerle bambaşka görünüme sahip olan insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak bir doktor, gençleşmek amacıyla gelen hastasının ilk ve son halini gösteren görüntüleriyle sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

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