Estetik İşlemlerle Adeta Gençlik İksiri İçmiş Gibi Görünen ve 20 Yaş Gençleşen Kadın
Estetik İşlemlerle Adeta Gençlik İksiri İçmiş Gibi Görünen ve 20 Yaş Gençleşen Kadın
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Hastanın geçirdiği işlemler arasında burun ameliyatı, kaş uyumsuzluklarının düzeltilmesi, yüz germe, dudak ve yüz şekillendirme ile cilt gençleştirme yer aldı.
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Yapılan bu işlemler sonucunda, hastanın eski görünümünden neredeyse hiç eser kalmadı.
İşte 20 yaş gençleşen hastanın ilk ve son hali:
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