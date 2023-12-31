Eski Sevgilisi Dönsün Diye Uzayın Derinliklerine İnenler Bile Bu Astroloji Testinden Full Çekemeyebilir
Eski Sevgilisi Dönsün Diye Uzayın Derinliklerine İnenler Bile Bu Astroloji Testinden Full Çekemeyebilir
Kimimiz aşk hayatını, kimimiz iş yaşamını, kimimiz de genel yaşam enerjisini astrolojiye göre şekillendiriyor. Peki sen astrolojiye ne kadar hakimsin? Hadi ölçelim 🙌
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1. Natal harita nedir?
2. Koç burcu hangi elemente aittir?
3. Kuzey ay düğümü neyi temsil eder?
4. Aşk ve ilişkilerle öne çıkan gezegenin adı nedir?
5. Hangileri 5. evin konuları arasındadır?
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6. Merkür ve Jüpiter kavuşumu hangi etkileri tetikler?
7. Bir kuyruklu yıldız olan Chiron neyi anlatır?
8. Satürn hangi burcu yönetir?
9. Retrograd bir gezegenin etkileri nelerdir?
10. Psikolojide de geçen "gölge yanlar, gölge yönler" kavramı astrolojide neyi ifade eder?
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