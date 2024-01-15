Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Eski Sevgilini Atlatabildin mi?

etiket Eski Sevgilini Atlatabildin mi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 22:01

Birlikte geçirilen günler ve farklı yerlerdeki hatıralar kimi zaman birini atlatmayı zorlaştırabilir. 

Peki ya sen eski sevgilini atlatabildin mi? Bu testte söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Eski sevgilinin ismini veya yüzünü ne sıklıkla düşünüyorsun?

3. Eski sevgilininin sosyal medya hesaplarını takip ediyor veya onunla iletişim kuruyor musun?

4. İlişkinizin sona erdiği anları hatırlamak hala seni üzüyor mu?

5. Eski sevgilinin senin için anlamlı olduğu anıları saklıyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yeni insanlarla tanışmak ve potansiyel yeni ilişkilere açık olma konusunda nasıl hissediyorsun?

7. Eski sevgilinle yaşadığın kötü anları daha fazla mı hatırlıyorsun?

8. Eski sevgilinle tekrar iletişime geçmeyi düşünüyor musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Atlatamadın!

Eski sevgilini sık sık hatırlaman ona karşı hala derin duygular beslediğinin göstergesi olabilir. Onunla yaşadığın güzel anılar ve duygusal deneyimler sık sık gözünde canlanıyor. Onu hala özlüyorsun ve içinde bir boşluk hissediyorsun. Senin duygusal iyileşme sürecin tam olarak tamamlanmamış olabilir. Bu gayet doğal bir süreç, ancak duygusal iyileşme için oldukça önemli. Kendine zaman tanımak ve yeni deneyimlere açık olmak eski ilişkinin etkilerini yavaşça azaltabilir.

Atlatma yolundasın!

İlk adım bu ilişkinin bittiğini kabullenmek! Sen ilişkinin bittiğini kabullenmişsin fakat ara sıra hala aklına geliyor. Bu oldukça doğal bir süreç, birini atlatmak her zaman çok kolay olmayabilir. Farklı aktivitelere yönelerek, hobiler edinerek ve yeni insanlarla tanışarak bu süreci hızlandırabilir, kendini daha farklı bir dönemin içerisinde bulabilirsin!

Atlatmışsın!

Eski sevgilin senin artık aklının ucundan bile geçmiyor! Senin içinde ona dair hiçbir duygu kalmamış. Sen artık onu kafandan atmaya ve yeni insanlarla tanışmaya hazırsın. Şimdi artık hayatına devam etme zamanı! Belki çok zor günler geçirdin, belki çok canın acıdı ama bunlar da bir hayat tecrübesi. Önemli olan her şeyi atlatıp önüne bakabilmek!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın