Eski Sevgilini Atlatabildin mi?

Eski sevgilin senin artık aklının ucundan bile geçmiyor! Senin içinde ona dair hiçbir duygu kalmamış. Sen artık onu kafandan atmaya ve yeni insanlarla tanışmaya hazırsın. Şimdi artık hayatına devam etme zamanı! Belki çok zor günler geçirdin, belki çok canın acıdı ama bunlar da bir hayat tecrübesi. Önemli olan her şeyi atlatıp önüne bakabilmek!