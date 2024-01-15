Eski Sevgilini Atlatabildin mi?
Eski Sevgilini Atlatabildin mi?
Birlikte geçirilen günler ve farklı yerlerdeki hatıralar kimi zaman birini atlatmayı zorlaştırabilir.
Peki ya sen eski sevgilini atlatabildin mi? Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Eski sevgilinin ismini veya yüzünü ne sıklıkla düşünüyorsun?
3. Eski sevgilininin sosyal medya hesaplarını takip ediyor veya onunla iletişim kuruyor musun?
4. İlişkinizin sona erdiği anları hatırlamak hala seni üzüyor mu?
5. Eski sevgilinin senin için anlamlı olduğu anıları saklıyor musun?
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6. Yeni insanlarla tanışmak ve potansiyel yeni ilişkilere açık olma konusunda nasıl hissediyorsun?
7. Eski sevgilinle yaşadığın kötü anları daha fazla mı hatırlıyorsun?
8. Eski sevgilinle tekrar iletişime geçmeyi düşünüyor musun?
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