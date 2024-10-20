Eski Sevgilin Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?

Eski sevgilin seni epey bir üzmüş anlaşılan... Onun arkasından çok ağlamışsın açıkçası. Ona değil, yaşadığınız şeyleri hatırlarken bir daha yaşamayacağını düşünerek ağlamış olabilirsin. Emeklerini, ayırdığın zamanı, duygularını ve çabalarını düşünerek ağladığını söyleyebiliriz. Duygularına karşılık verebilseydi belki ayrılmayacaktınız, o son hatayı yapmasaydı şu an beraber olabilirdiniz ama bir şansı daha hak ettiğini düşünmüyoruz. Kendin için en iyisini yine sen bilirsin ama kalbini bir kez kıran biri, bir daha kıramaz mı sanıyorsun?