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Eski Sevgilin Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?

etiket Eski Sevgilin Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 23:46

Herkese ikinci bir şansı sunabilirsin ama önce şu soruyu kendine sor: Karşımdaki kişi bunu hak ediyor mu?

Bu sorunun cevabı testin sonunda!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi söyle bakalım: Eski sevgilinle birlikteliğiniz ne kadar sürdü?

3. Anıları hatırlatmak istemeyiz ama neden ayrıldığınızı öğrenebilir miyiz?

4. Keşke ayrılıklar hiçbir zaman üzücü olmasaydı diyelim ve devam edelim. Kim ayrılmak istedi?

5. Ayrıldıktan sonra ne kadar ağladın?

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6. Bu ayrılıktan sonra hiç iletişime geçtiniz mi?

7. Şans verip vermeyeceğini iyice merak ettik şimdi! Onu nasıl hatırlıyorsun?

8. Son sorudayız! Diyelim ki karşına çıktı ve ona tek bir cümle kurma hakkın var. Ne derdin? 🤔

Son bir şansı hak ediyor ama yine de sen bilirsin!

Herkes bir şansı hak eder ama o şans ilk mi son mu olacak, ona sen karar verirsin. Görünüşe göre zihnin çok bulanık ve ne yapacağını bilmiyorsun. Aramalar, mesajlaşmalar, yeni başlangıç istekleri... Eğer güvenini çok kırmadıysa ve ona tekrar güvenmek istiyorsan bir şans daha verebilirsin. Güvenini kırmak istemeyiz ama bu sefer aynı hatalar yaşanırsa yolun sonu şimdiden görünebilir...

Eğer halen seviyorsan bir şansı hak ediyor. Ama...

Herkes ikinci bir şansı hak eder ama en başından beri dediğimiz gibi şu soruyu kendine sor: 'O bunu hak ediyor mu?'

Eğer hak ettiğini düşünüyorsan şans verebilirsin. Duygusal davranan birisin ve belli ki onu halen seviyorsun. Ona güvenmek istiyorsun açıkçası. Tekrar şans verebilirsin ama bu sefer emin adımlarla ilerlemeni tavsiye ediyoruz. Bünyen bir kalp kırıklığını daha kaldırabilir, bundan eminiz.

Bir daha karşına bile çıkmamalı!

Eski sevgilin seni epey bir üzmüş anlaşılan... Onun arkasından çok ağlamışsın açıkçası. Ona değil, yaşadığınız şeyleri hatırlarken bir daha yaşamayacağını düşünerek ağlamış olabilirsin. Emeklerini, ayırdığın zamanı, duygularını ve çabalarını düşünerek ağladığını söyleyebiliriz. Duygularına karşılık verebilseydi belki ayrılmayacaktınız, o son hatayı yapmasaydı şu an beraber olabilirdiniz ama bir şansı daha hak ettiğini düşünmüyoruz. Kendin için en iyisini yine sen bilirsin ama kalbini bir kez kıran biri, bir daha kıramaz mı sanıyorsun?

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Son bir şansı hak ediyor ama yine de sen bilirsin!