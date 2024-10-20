Eski Sevgilin Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?
Eski Sevgilin Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?
Herkese ikinci bir şansı sunabilirsin ama önce şu soruyu kendine sor: Karşımdaki kişi bunu hak ediyor mu?
Bu sorunun cevabı testin sonunda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi söyle bakalım: Eski sevgilinle birlikteliğiniz ne kadar sürdü?
3. Anıları hatırlatmak istemeyiz ama neden ayrıldığınızı öğrenebilir miyiz?
4. Keşke ayrılıklar hiçbir zaman üzücü olmasaydı diyelim ve devam edelim. Kim ayrılmak istedi?
5. Ayrıldıktan sonra ne kadar ağladın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Son bir şansı hak ediyor ama yine de sen bilirsin!