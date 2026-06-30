Eski Günlerin Özlemiyle Dolup Taştığında Boğazını Düğümleyecek Saf Nostalji Şarkıları
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Bazı şarkılar var, daha ilk notası çaldığı anda insanı yıllar öncesine götürüyor. Eski bir sokak, unutulmuş bir yaz akşamı, artık görüşmediğin biri ya da çocukluğundan kalan küçük bir an birden gözünün önüne geliyor. Hazırsan biraz içlenmeye, biraz gülümsemeye ve belki de “ne günlerdi be” demeye gidiyoruz.
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1. Sezen Aksu - Küçüğüm
2. Selahattin Özdemir - Şimdi Sen Olacaktın
3. Gary Jules - Mad World
4. Serdar Ortaç - Bilsem ki
5. Dido - White Flag
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6. Cem Karaca - Resimdeki Gözyaşları
7. Evanescence - My Immortal
8. Barış Akarsu - Islak Islak
9. Fikret Kızılok - Gönül
10. Scorpions - Wind Of Change
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11. Müslüm Gürses - Affet
12. Tracy Chapman - Fast Car
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