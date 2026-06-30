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Eski Günlerin Özlemiyle Dolup Taştığında Boğazını Düğümleyecek Saf Nostalji Şarkıları

etiket Eski Günlerin Özlemiyle Dolup Taştığında Boğazını Düğümleyecek Saf Nostalji Şarkıları

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 12:01
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Bazı şarkılar var, daha ilk notası çaldığı anda insanı yıllar öncesine götürüyor. Eski bir sokak, unutulmuş bir yaz akşamı, artık görüşmediğin biri ya da çocukluğundan kalan küçük bir an birden gözünün önüne geliyor. Hazırsan biraz içlenmeye, biraz gülümsemeye ve belki de “ne günlerdi be” demeye gidiyoruz.

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1. Sezen Aksu - Küçüğüm

Zamanın ne kadar hızlı akıp gittiğini ve içimizdeki o masum çocuğun hüznünü yüzümüze vuran eşsiz bir klasiktir. İlk notasıyla bile insanı yıllar öncesine, hayatın daha basit olduğu o savunmasız günlere götürür.

2. Selahattin Özdemir - Şimdi Sen Olacaktın

Geçmişte kalan yarım hikayelerin ve 'keşke'lerin ağırlığını en derinden hissettiren, boğazı gerçekten düğümleyen bir eserdir. O eski, genzi yakan hatıraları ve yaşanamayanları bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirir.

3. Gary Jules - Mad World

Dünyanın karmaşası içinde kaybolduğumuzu hissettiğimiz o eski yalnızlık anlarına ayna tutan, gri ve son derece melankolik bir başyapıttır. Yabancı nostaljinin en sessiz ama ruhta en çok yankı uyandıran örneklerinden biridir.

4. Serdar Ortaç - Bilsem ki

2000'lerin başındaki o naif pop döneminin en içli, en yoğun duygusal şarkılarından biridir. Yağmurlu bir günde camdan dışarı bakarken dinlendiğinde, o dönemin masum aşklarını ve derin pişmanlıklarını iliklerinize kadar hissettirir.

5. Dido - White Flag

Milanyum başı küresel pop kültürünün o tertemiz hüznünü taşıyan, vazgeçmeyişin ve sessiz bir kabullenişin şarkısıdır. Sizi mp3 çalarların ve kablolu kulaklıkların dünyadan soyutladığı o yıllara tek bir nakaratla geri ışınlar

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6. Cem Karaca - Resimdeki Gözyaşları

Gidenlerin ardından bakakalanların, eski fotoğraflara sarılıp sessizce ağlayanların nesiller boyu değişmeyen marşıdır.

7. Evanescence - My Immortal

Gençlik yıllarımızın o karanlık, gotik ve yoğun fırtınalarını piyanoyla kusursuzca harmanlayan unutulmaz bir şarkıdır. Kapanmayan yaraları ve geride bırakılamayan soluk anıları o güçlü vokalle adeta yüzümüze çarpar.

8. Barış Akarsu - Islak Islak

Hem şarkının anlattığı yarım kalmışlık hem de Barış'ın aramızdan çok erken ayrılışının verdiği hüzün, bu şarkıyı her dinleyişte saf bir nostaljiye dönüştürür. 2000'lerin ortasındaki o samimi Türkçe rock rüzgarını özlemle anımsatır.

9. Fikret Kızılok - Gönül

Zamanın ne kadar acımasızca geçtiğini, insanın kendi içine dönüşünü ve o eski sade günleri anlatan kusursuz bir dinginliktir. Gözlerinizi kapatıp dinlediğinizde yıllar önce terk ettiğiniz o eski yazlığın balkonundaymışsınız hissi verir.

10. Scorpions - Wind Of Change

90'ların o büyük değişim rüzgarlarını ve çocukluğumuzun ya da gençliğimizin umut dolu günlerini simgeleyen efsanevi bir eserdir. O meşhur ıslık melodisi başlar başlamaz zihninizdeki zaman makinesi çalışmış gibi olursunuz.

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11. Müslüm Gürses - Affet

Yaşanmışlıkların, hayat yorgunluğunun ve geçmişle hesaplaşmanın en olgun, en can alıcı halidir. Hayatta yapılan hatalara ve affedilmeyi bekleyen telaşlı gençliğimize yakılmış ağır bir ağıt gibidir.

12. Tracy Chapman - Fast Car

Kaçıp gitme isteğinin, eski naif hayallerin ve ulaşılamayan hedeflerin akustik gitar tınılarındaki muazzam karşılığıdır. Basit gibi görünen o hikayeci sözlerinin ardında, insanın içini sızlatan derin bir geçmiş özlemi yatar.

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miray soysal
miray soysal
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