Eski Günlerin Özlemiyle Dolup Taştığında Boğazını Düğümleyecek Saf Nostalji Şarkıları

Bazı şarkılar var, daha ilk notası çaldığı anda insanı yıllar öncesine götürüyor. Eski bir sokak, unutulmuş bir yaz akşamı, artık görüşmediğin biri ya da çocukluğundan kalan küçük bir an birden gözünün önüne geliyor. Hazırsan biraz içlenmeye, biraz gülümsemeye ve belki de “ne günlerdi be” demeye gidiyoruz.