Eski Gizli Servis Ajanı Size Yalan Söylendiğini Ele Veren 5 İşareti Açıkladı

Brad Beeler, ABD Gizli Servisi'ndeki 25 yılında baba George Bush'un koruma ekibinde yer aldı, sahte para çetelerinin peşine düştü ve sayısız sorgu odasında oturdu. Teşkilatta en fazla yalan makinesi testi yapan ajanlardan biri olarak anılan Beeler, emekli olduktan sonra bu deneyimini 'Tell Me Everything' (Bana Her Şeyi Anlat) adlı kitabında topladı.

Beeler'ın ilk uyarısı, yalan makinesinin sanıldığı kadar sihirli olmadığı. Ona göre insanlar makineyi değil, testi uygulayan kişiyi kandırmaya çalışıyor. Bu yüzden iyi bir sorgucu önce karşısındakinin normal halini tanıyor, sonra o çizgiden sapmaları takip ediyor. Beeler bu sapmaları akılda kalsın diye İngilizcede 'yalancılar' anlamına gelen LIARS kısaltmasıyla anlatıyor.