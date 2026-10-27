Eski Gizli Servis Ajanı Size Yalan Söylendiğini Ele Veren 5 İşareti Açıkladı
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Karşınızdakinin size doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için gözlerine bakmak yetmiyor. ABD Gizli Servisi'nde 25 yıl görev yapan ve teşkilatın en çok yalan makinesi testi uygulayan ajanlarından biri olarak bilinen Brad Beeler, yalanı ele veren işaretleri beş başlıkta topladı. Beeler'a göre asıl ipuçları beden dilinde değil, cevabın ne zaman ve nasıl verildiğinde saklı.
Kaynak: The Matthews Mentality Podcast
Başkanları koruyan ajan, kariyerini yalan yakalamaya adadı
Basit bir soruya geç gelen cevap ilk alarm
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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