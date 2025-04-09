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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan Gençler ve Mahir Polat İçin Tutuksuz Yargılama Çağrısı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan Gençler ve Mahir Polat İçin Tutuksuz Yargılama Çağrısı

İlker Başbuğ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 15:03

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’ye yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Polat’ın sağlık koşullarının hızla kötüye gitmesi nedeniyle tutuksuz yargılama için Adli Tıp’tan raporun gelmesi bekleniyordu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mahir Polat ve gösterilerde tutuklanan gençler için tutuksuz yargılama çağrısında bulundu.

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Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmış ve “Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmış ve “Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ciddi sağlık sorunları bulunan Mahir Polat’a son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde holter takılmış ve yeniden cezaevine gönderilmişti.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için sokağa çıkan yüzlerce genç de tutuklanmıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan çağrı!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan çağrı!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mahir Polat ve tutuklanan gençler için tutuksuz yargılama çağrısında bulundu.

Başbuğ, “İnsanın kendini ailelerin yerine koyduğunda, gönlünden Mahir Polat’ın ve üniversiteli gençlerin tutuksuz yargılanması geçiyor.” ifadelerini kullandı.

İlker Başbuğ'un paylaşımı 👇

İlker Başbuğ'un paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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