Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan Gençler ve Mahir Polat İçin Tutuksuz Yargılama Çağrısı
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan Gençler ve Mahir Polat İçin Tutuksuz Yargılama Çağrısı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’ye yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Polat’ın sağlık koşullarının hızla kötüye gitmesi nedeniyle tutuksuz yargılama için Adli Tıp’tan raporun gelmesi bekleniyordu.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mahir Polat ve gösterilerde tutuklanan gençler için tutuksuz yargılama çağrısında bulundu.
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Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmış ve “Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan çağrı!
İlker Başbuğ'un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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