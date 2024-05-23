"Eşit İşe Eşit Ücret" Politikasının Doğudan Yükseldiğini Elon Musk Paylaştı
"Eşit İşe Eşit Ücret" Politikasının Doğudan Yükseldiğini Elon Musk Paylaştı
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Cinsiyet eşitliğinde dünyanın halen kat etmesi gereken çok yol olduğu bilinirken, eşit maaşın doğudaki durumu ilgi çekiyor.
Ünlü girişimci Elon Musk da bunu "Asyalı kadınlar beyaz erkeklerden daha fazla kazanıyor" diyerek paylaştı.
Türkiye'den de konuya yaklaşımlar çeşitli oldu.
Yorumlarda yine "eşit iş, eşit ücret" tartışması da görülürken,
Türkiye'de de bu konuda eşitliğin halen olmadığı çalışmalarda görülüyor.
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