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"Eşit İşe Eşit Ücret" Politikasının Doğudan Yükseldiğini Elon Musk Paylaştı

"Eşit İşe Eşit Ücret" Politikasının Doğudan Yükseldiğini Elon Musk Paylaştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 18:27 Son Güncelleme: 23.05.2024 - 18:28

'Eşit İşe Eşit Ücret' politikası sanıldığı gibi 'gelişmiş' batıda yüksek değil. Hatta tam tersi bir durum söz konusu olurken, doğuda ise eşitlik ilgi çekiyor. Bunu da ünlü girişimci Elon Musk paylaştı.

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Cinsiyet eşitliğinde dünyanın halen kat etmesi gereken çok yol olduğu bilinirken, eşit maaşın doğudaki durumu ilgi çekiyor.

Cinsiyet eşitliğinde dünyanın halen kat etmesi gereken çok yol olduğu bilinirken, eşit maaşın doğudaki durumu ilgi çekiyor.
twitter.com

Soru: Solun bize ırk ve cinsiyete dayalı ücret farkları konusunda ders verirken neden Asyalı kadınlardan bahsetmediğini hiç merak ettiniz mi?

Cevap: Çünkü Asyalı kadınlar her iki maaş farkı anlatısını da öldüren taştır.

Ünlü girişimci Elon Musk da bunu "Asyalı kadınlar beyaz erkeklerden daha fazla kazanıyor" diyerek paylaştı.

Ünlü girişimci Elon Musk da bunu "Asyalı kadınlar beyaz erkeklerden daha fazla kazanıyor" diyerek paylaştı.
twitter.com

Türkiye'den de konuya yaklaşımlar çeşitli oldu.

Türkiye'den de konuya yaklaşımlar çeşitli oldu.
twitter.com

Yorumlarda yine "eşit iş, eşit ücret" tartışması da görülürken,

Yorumlarda yine "eşit iş, eşit ücret" tartışması da görülürken,
twitter.com

Türkiye'de de bu konuda eşitliğin halen olmadığı çalışmalarda görülüyor.

Türkiye'de de bu konuda eşitliğin halen olmadığı çalışmalarda görülüyor.
twitter.com
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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