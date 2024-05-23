"Eşit İşe Eşit Ücret" Politikasının Doğudan Yükseldiğini Elon Musk Paylaştı

Soru: Solun bize ırk ve cinsiyete dayalı ücret farkları konusunda ders verirken neden Asyalı kadınlardan bahsetmediğini hiç merak ettiniz mi?

Cevap: Çünkü Asyalı kadınlar her iki maaş farkı anlatısını da öldüren taştır.