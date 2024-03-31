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Esenyurt'ta Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları! Esenyurt'ta Seçimleri Kim Kazandı?

Esenyurt'ta Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları! Esenyurt'ta Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:46 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 20:38

31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giden Türkiye, seçim sonuçları için ekran başına geçti. YSK'dan gelen haberlerin anbean takip edildiği Pazar gününde oy verme işlemlerinin son bulmasıyla sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımının devam ettiği anlarda ise büyükşehirler kadar bazı ilçeler de dikkat çekti. İstanbul'un Esenyurt ilçesi de bunlardan biri oldu. Peki Esenyurt'ta son durum nasıl? Esenyurt'ta Hangi aday önde? Esenyurt Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Esenyurt 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Esenyurt 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Esenyurt 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. 81 ilde hangi partiden belediye başkanı adaylarının kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Esenyurt'ta hangi aday önde? Esenyurt Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte İstanbul, Esenyurt Yerel Seçim sonucu 👇

Esenyurt'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Esenyurt'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 20.38 itibarıyla Esenyurt genelinde sandıkların yüzde 6,63'ü açıldı.

Esenyurt'ta Hangi Aday Önde?

Esenyurt'ta Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Esenyurt'ta sandıkların yüzde 6,63'ü açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 52,51 oy oranıyla CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer önde. İşte, Esenyurt'ta son durum: 

Esenyurt'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Esenyurt'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için İstanbul, Esenyurt Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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