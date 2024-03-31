Esenyurt'ta Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları! Esenyurt'ta Seçimleri Kim Kazandı?
Esenyurt'ta Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları! Esenyurt'ta Seçimleri Kim Kazandı?
31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giden Türkiye, seçim sonuçları için ekran başına geçti. YSK'dan gelen haberlerin anbean takip edildiği Pazar gününde oy verme işlemlerinin son bulmasıyla sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımının devam ettiği anlarda ise büyükşehirler kadar bazı ilçeler de dikkat çekti. İstanbul'un Esenyurt ilçesi de bunlardan biri oldu. Peki Esenyurt'ta son durum nasıl? Esenyurt'ta Hangi aday önde? Esenyurt Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Esenyurt 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Esenyurt 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Esenyurt'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Esenyurt'ta Hangi Aday Önde?
Esenyurt'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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