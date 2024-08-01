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Eşek de Olsa Anne! Ölen Yavrusunun Başından İki Gün Boyunca Ayrılmadı

etiket Eşek de Olsa Anne! Ölen Yavrusunun Başından İki Gün Boyunca Ayrılmadı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.08.2024 - 18:28

Diyarbakır’da eşek, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, belediye ekipleri yavru eşeği gömüp, annesini ise sahibine ulaştırdı.

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Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Karaköprü mevkisinde, 30 Temmuz'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yavru eşek, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpması sonucu öldü.

Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Karaköprü mevkisinde, 30 Temmuz'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yavru eşek, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpması sonucu öldü.

Sürücü kaçarken, eşek ise yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı.

Sürücü kaçarken, eşek ise yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı.

Durumu fark eden çevredekiler, eşeğe yem ve su verip, belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yavru eşeği gömüp, anne eşeği ise veteriner kontrolünün ardından sahibine ulaştırdı.

Durumu fark eden çevredekiler, eşeğe yem ve su verip, belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yavru eşeği gömüp, anne eşeği ise veteriner kontrolünün ardından sahibine ulaştırdı.

Aracın tespiti için de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Günlerdir hayvanına ulaşamadığını belirten eşeğin Suriye uyruklu sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

Aracın tespiti için de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Günlerdir hayvanına ulaşamadığını belirten eşeğin Suriye uyruklu sahibi ise ekiplere teşekkür etti.
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s.rtc

Günün sorusu : Haberdeki eşeği bulunuz

lily

hayvanlarda duygu yoktur diyenlere gelsin ✋

Osman Elmallı

😥😢😢😭