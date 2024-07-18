Ersin Yazıcı Neden Merkeze Çekildi? Murat Kurum ile Vali Tartışmış
Ersin Yazıcı Neden Merkeze Çekildi? Murat Kurum ile Vali Tartışmış
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze çekilen ve Mülkiye Başmüfettişliğine getirilen Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın, yeniden bakanlığa getirilen Murat Kurum ile tartışma yaşadığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Kurum, Mehmet Özhaseki’nin yerine yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na getirilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV’den İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde merkeze çekilen Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile Murat Kurum arasındaki tartışmayı köşesine taşıdı.
“Kurum, 4 Temmuz’da Malatya’yı ziyaret etti.”
“Deprem bölgesinde dolaşırken, bir vatandaş konteynır istiyor. Kurum, Yazıcı’ya “Vatandaşa konteynır verelim” diyor. Yazıcı, “Veremeyiz” diye yanıt veriyor. Kurum, “Niye?” diye soruyor. Yazıcı, “Burada bir denge var, veremeyiz” diyor. Kurum da “Ben bakanım. Bana karşı mı geliyorsun” diye tepki gösteriyor.”
“Kurum, Yazıcı’yı Erdoğan’a şikayet ediyor. Bunun üzerine merkeze çekiliyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazıcı’nın AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya yakın olduğu ifade ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın