Ersin Yazıcı Neden Merkeze Çekildi? Murat Kurum ile Vali Tartışmış

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze çekilen ve Mülkiye Başmüfettişliğine getirilen Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın, yeniden bakanlığa getirilen Murat Kurum ile tartışma yaşadığı iddia edildi.