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Ersin Yazıcı Neden Merkeze Çekildi? Murat Kurum ile Vali Tartışmış

Ersin Yazıcı Neden Merkeze Çekildi? Murat Kurum ile Vali Tartışmış

Malatya Murat Kurum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 14:38

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze çekilen ve Mülkiye Başmüfettişliğine getirilen Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın, yeniden bakanlığa getirilen Murat Kurum ile tartışma yaşadığı iddia edildi.

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Murat Kurum, Mehmet Özhaseki’nin yerine yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na getirilmişti.

Murat Kurum, Mehmet Özhaseki’nin yerine yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na getirilmişti.

Halk TV’den İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde merkeze çekilen Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile Murat Kurum arasındaki tartışmayı köşesine taşıdı.

Halk TV’den İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde merkeze çekilen Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile Murat Kurum arasındaki tartışmayı köşesine taşıdı.

Kaynak

“Kurum, 4 Temmuz’da Malatya’yı ziyaret etti.”

“Kurum, 4 Temmuz’da Malatya’yı ziyaret etti.”

“Deprem bölgesinde dolaşırken, bir vatandaş konteynır istiyor. Kurum, Yazıcı’ya “Vatandaşa konteynır verelim” diyor. Yazıcı, “Veremeyiz” diye yanıt veriyor. Kurum, “Niye?” diye soruyor. Yazıcı, “Burada bir denge var, veremeyiz” diyor. Kurum da “Ben bakanım. Bana karşı mı geliyorsun” diye tepki gösteriyor.”

“Deprem bölgesinde dolaşırken, bir vatandaş konteynır istiyor. Kurum, Yazıcı’ya “Vatandaşa konteynır verelim” diyor. Yazıcı, “Veremeyiz” diye yanıt veriyor. Kurum, “Niye?” diye soruyor. Yazıcı, “Burada bir denge var, veremeyiz” diyor. Kurum da “Ben bakanım. Bana karşı mı geliyorsun” diye tepki gösteriyor.”

“Kurum, Yazıcı’yı Erdoğan’a şikayet ediyor. Bunun üzerine merkeze çekiliyor.”

“Kurum, Yazıcı’yı Erdoğan’a şikayet ediyor. Bunun üzerine merkeze çekiliyor.”
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Yazıcı’nın AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya yakın olduğu ifade ediliyor.

Yazıcı’nın AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya yakın olduğu ifade ediliyor.

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