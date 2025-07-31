Erkek Saç Kesim Modelleri: En Trend ve Modern Erkek Saç Modelleri Rehberi

Erkek saç kesim trendleri son yıllarda hem klasik hem de deneysel çizgileri bir arada sunuyor. Artık yalnızca kısaltmak değil, şekillendirmek ve karakter kazandırmak ön planda. Fade ve taper gibi geçişli modeller, yüz hatlarını belirginleştirirken, buzz cut gibi ultra kısa stiller maskülen bir görünüm sunuyor. Yeni nesil dağınık modellerse özgür ve yaratıcı duruşu destekliyor. Hangi modeli seçeceğiniz, hem tarzınıza hem de saç yapınıza bağlı olarak değişebilir.