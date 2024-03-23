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Epik Savaşlara Hazır Olun! Final Fantasy 16 The Rising Tide DLC'si Duyuruldu!

Epik Savaşlara Hazır Olun! Final Fantasy 16 The Rising Tide DLC'si Duyuruldu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 20:47

2023 yılında çıkan ve oyuncular tarafından beğenilen Final Fantasy 16 için ikinci bir DLC geliyor.

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DLC'nin fragmanı youtube üzerinde yayınlandı.

Rising Tide, soru işaretlerini giderecek bir DLC olacak.

Rising Tide, soru işaretlerini giderecek bir DLC olacak.

Final Fantasy 16 için hazırlanana bu DLC, ana oyundaki soru işaretlerini giderecek. Hikâyede kalan boşlukları tamamlamayı hedefleyen bu genişleme, yeni bir harita bölgesi ve yeni boss savaşlarını bünyesinde barındıracak.

Final Fantasy 16'nın yeni DLC'si 18 Nisan tarihinde çıkacak.

Final Fantasy 16'nın yeni DLC'si 18 Nisan tarihinde çıkacak.

Final Fantasy 16 için çıkacak ikinci DLC olan Rising Tide, 18 Nisan tarihinde PlayStation 5 kullanıcılarının erişimine açılacak. Final Fantasy 16 genişleme paketi PlayStation Store üzerinde ön siparişe açıldı. 629 TL'lik fiyat etiketine sahip olan bu pakette yapımın ilk DLC'si olan Echoes of the Fallen ve Rising Tide yer alıyor.

Final Fantasy 16 PC'ye de gelecek.

Final Fantasy 16 PC'ye de gelecek.

Final Fantasy 16, PlayStation 5'a özel olarak çıkmış, PC için portlandığı ise yakın zamanda açığa çıkmıştı. Şimdilik PC sürümünün net bir çıkış tarihi olmasa da yakın bir tarihte oyunun bilgisayar sürümünü göreceğiz.

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