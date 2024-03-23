Epik Savaşlara Hazır Olun! Final Fantasy 16 The Rising Tide DLC'si Duyuruldu!

Final Fantasy 16 için çıkacak ikinci DLC olan Rising Tide, 18 Nisan tarihinde PlayStation 5 kullanıcılarının erişimine açılacak. Final Fantasy 16 genişleme paketi PlayStation Store üzerinde ön siparişe açıldı. 629 TL'lik fiyat etiketine sahip olan bu pakette yapımın ilk DLC'si olan Echoes of the Fallen ve Rising Tide yer alıyor.