Epik Savaşlara Hazır Olun! Final Fantasy 16 The Rising Tide DLC'si Duyuruldu!
Epik Savaşlara Hazır Olun! Final Fantasy 16 The Rising Tide DLC'si Duyuruldu!
2023 yılında çıkan ve oyuncular tarafından beğenilen Final Fantasy 16 için ikinci bir DLC geliyor.
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DLC'nin fragmanı youtube üzerinde yayınlandı.
Rising Tide, soru işaretlerini giderecek bir DLC olacak.
Final Fantasy 16'nın yeni DLC'si 18 Nisan tarihinde çıkacak.
Final Fantasy 16 PC'ye de gelecek.
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