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Aksiyon Oyunu Rise of the Ronin İnceleme Puanları Açıklandı

Aksiyon Oyunu Rise of the Ronin İnceleme Puanları Açıklandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 11:32

Team Ninja tarafından geliştirilen ve PlayStation'un şu an en çok beklenen oyunlarından birisi olan Rise of the Ronin için inceleme puanları gelmeye başladı.

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Bugün resmi olarak çıkacak!

Bugün resmi olarak çıkacak!

22 Mart günü tüm oyunculara açılacak oyunun inceleme ambargosu 21 Mart tarihinde bitmişti. Böylelikle çok beklenen oyun için ilk inceleme puanları da gelmeye başladı.

Japonya semalarında geçecek oyun aynı zamanda Türkçe dil desteğine sahip olacak!

Japonya semalarında geçecek oyun aynı zamanda Türkçe dil desteğine sahip olacak!

Daha önce Nioh serisiyle tanıdığımız Team Ninja'nın yeni oyunu Rise of the Ronin, sadece PlayStation 5'e özel bir oyun olarak çıkıyor. Eleştirmenler ve basın tarafından yapılan ilk incelemeler ise biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor.

Bazı kaynaklar çok beğenmiş, bazıları ise ortalama bir oyun demiş.

Bazı kaynaklar çok beğenmiş, bazıları ise ortalama bir oyun demiş.

Özellikle dünya genelinde bilinen yabancı kaynakların verdiği ilk inceleme puanları şu şekilde;

  • PlayStation Universe – 9.5/10

  • Eurogamer – 9/10

  • Screen Rant – 9/10

  • God is a Geek – 8/10

  • GameSpot – 7/10

  • IGN – 7/10

  • GamesRadar – 6/10

  • VGC – 6/10

Rise of the Ronin için PC sesleri yükseliyor.

Rise of the Ronin için PC sesleri yükseliyor.

PlayStation özel oyunu olarak çıkacak Rise of the Ronin için şimdiden PC sesleri yükselmeye başladı. Bilgisayar kullanıcıları oyunu en kısa zamanda PC üzerinden oynamayı diliyor. Peki siz bu oyunu nerede oynamak isterdiniz?

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