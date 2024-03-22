Aksiyon Oyunu Rise of the Ronin İnceleme Puanları Açıklandı
Aksiyon Oyunu Rise of the Ronin İnceleme Puanları Açıklandı
Team Ninja tarafından geliştirilen ve PlayStation'un şu an en çok beklenen oyunlarından birisi olan Rise of the Ronin için inceleme puanları gelmeye başladı.
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Bugün resmi olarak çıkacak!
Japonya semalarında geçecek oyun aynı zamanda Türkçe dil desteğine sahip olacak!
Bazı kaynaklar çok beğenmiş, bazıları ise ortalama bir oyun demiş.
Rise of the Ronin için PC sesleri yükseliyor.
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