Entelektüel Çiftler Buraya: Sevgilinizle Birlikte Gidebileceğiniz 10 Müze

Türkiye'nin en kapsamlı otomobil ve motosiklet müzesini hiç duydunuz mu? Birbirinden farklı nadide parçaların bulunduğu bu müzede dünyanın ilk otomobil modeli, ilk motosiklet modeli, BMW tarafından üretilen ilk otomobil gibi çok ilgi çekici eserlere ev sahipliği yapıyor. Partnerinizin bu konuda ilgisi varsa iki bilet alıp sürpriz yapıp keyifli anlara şahit olabilirsiniz!