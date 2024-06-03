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Entelektüel Çiftler Buraya: Sevgilinizle Birlikte Gidebileceğiniz 10 Müze

etiket Entelektüel Çiftler Buraya: Sevgilinizle Birlikte Gidebileceğiniz 10 Müze

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 23:01

Sevgilinizle birlikte sürekli aynı aktiviteleri yapmakta sıkıldaysanız ve farklılık arıyorsanız müze gezmeye ne dersiniz? Bulunduğunuz şehir hiç fark etmez, küçük bir araştırma ile siz de hayran kalacağınız yerleri partneriniz ile birlikte gezebilirsiniz!

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1. Akaretler Mustafa Kemal Müzesi

1. Akaretler Mustafa Kemal Müzesi

Müze, Balkan Savaşları sırasında anne ve babasını Selanik'ten İstanbul'a getiren Mustafa Kemal'in Akaretler'de onlar için kiraladığı evde açılmıştır. Sevgilinizle tarihi bir yer gezmek istiyorsanız bu muhteşem müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz!

2. İzmir Key Müzesi

2. İzmir Key Müzesi

Türkiye'nin en kapsamlı otomobil ve motosiklet müzesini hiç duydunuz mu? Birbirinden farklı nadide parçaların bulunduğu bu müzede dünyanın ilk otomobil modeli, ilk motosiklet modeli, BMW tarafından üretilen ilk otomobil gibi çok ilgi çekici eserlere ev sahipliği yapıyor. Partnerinizin bu konuda ilgisi varsa iki bilet alıp sürpriz yapıp keyifli anlara şahit olabilirsiniz!

3. İstanbul Modern Sanat Müzesi

3. İstanbul Modern Sanat Müzesi

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş müzesi olan bu yerde modern sanat yapıtları, heykel, fotoğraf sanatı, heykel, mimari ve yeni medya alanında tasarımlar yer almaktadır. Sevgilinizle birlikte gezerken hem çok eğleneceksiniz hem ortaya çok renkli fotoğraflar çıkartabilirsiniz!

4. Arkas Sanat Merkezi

4. Arkas Sanat Merkezi

İzmir'de bulunan bu sanat merkezi, Lucien Arkas'ın bireysel sanat ve kitap koleksiyonu için hazırlanmıştır. Bu yapının ana programlarını sergi mekanları, kütüphane, servis alanları, heykel avlusu gibi düzenlemelerden oluşmaktadır. Bu sanat merkezini fotoğraflardan incelerken bile hayran kaldık.

5. Odunpazarı Modern Müze

5. Odunpazarı Modern Müze

Eskişehir'e gittiğinizde sevgilinizle ilk gezmeniz gereken yer bu müze olabilir! Bu müzenin içinde romantik bir 'museum date' yapabilir hem de çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Tam anlamıyla hayran kalacaksınız.

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6. Masumiyet Müzesi

6. Masumiyet Müzesi

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabını okumasanız bile mutlaka duymuşsunuzdur. İstanbul'da bulunan bu müzede romanın kahramanı Kemal Basmacı'nın Füsun'un evine yaptığı ziyaretler ve o ev ziyaretlerinden topladığı eşyalardan oluşuyor.  Bu şahane eseri okuduktan sonra partnerinizle birlikte buraya gidip kitabın tüm ruhunu yaşayabilirsiniz...

7. Eti Arkeoloji Müzesi

7. Eti Arkeoloji Müzesi

Bu müzede Eskişehir'in Ören yerlerinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ele geçen eserler sergilenmektedir. Müzede toplam 22.500 eser bulunuyor. Eskişehir'e gittiğinizde bu müzeye mutlaka şans vermelisiniz.

8. İslam Medeniyetleri Müzesi

8. İslam Medeniyetleri Müzesi

İstanbul'da bulunan bu müzede 700'den fazla eser bulunmaktadır. Tarihin izlerini partnerinizle birlikte saatlerce izleyebilirsiniz. Bu müzede dikkat çeken başka bir bölüm ise ışık gösterileri... Odanın her tarafından kocaman ışıklar geçiyor ve partnerinizle buraya aşık olacaksınız.

9. Pera Müzesi

9. Pera Müzesi

Müze henüz daha içine girmeden sanata dair güzellikleri bina ile bizlere sunuyor. Özellikle Oryantalist Resim Koleksiyonu İle ziyaret edenlerin ilgisini büyük ölçüde çekiyor. Partneriniz tarihe ilgisi varsa bu müzeye onunla gitmek tam olarak büyüleyici olacak!

10. İstanbul Arkeoloji Müzesi

10. İstanbul Arkeoloji Müzesi

Türkiye'nin ilk müzesi olma özelliğini taşıyan bu müzede sanat eserlerine hayran kalacaksınız. Büyük İskender, Okeanos heykeli, Apollon gibi tarihi isimlerin heykellerinin bulunduğu müzenin içine bir kere girmek istediğinizde bir daha çıkamayacaksınız!

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