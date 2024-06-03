Entelektüel Çiftler Buraya: Sevgilinizle Birlikte Gidebileceğiniz 10 Müze
Entelektüel Çiftler Buraya: Sevgilinizle Birlikte Gidebileceğiniz 10 Müze
Sevgilinizle birlikte sürekli aynı aktiviteleri yapmakta sıkıldaysanız ve farklılık arıyorsanız müze gezmeye ne dersiniz? Bulunduğunuz şehir hiç fark etmez, küçük bir araştırma ile siz de hayran kalacağınız yerleri partneriniz ile birlikte gezebilirsiniz!
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1. Akaretler Mustafa Kemal Müzesi
2. İzmir Key Müzesi
3. İstanbul Modern Sanat Müzesi
4. Arkas Sanat Merkezi
5. Odunpazarı Modern Müze
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