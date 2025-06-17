Enflasyon Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Enflasyon sürekli duyduğumuz ama tam olarak ne olduğunu çoğumuzun net kestiremediği bir konu. Hayat pahalılığının suçlusu o mu? Yoksa başka şeyler de mi işin içinde?

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