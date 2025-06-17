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Enflasyon Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Enflasyon Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 17:04

Enflasyon sürekli duyduğumuz ama tam olarak ne olduğunu çoğumuzun net kestiremediği bir konu. Hayat pahalılığının suçlusu o mu? Yoksa başka şeyler de mi işin içinde?

Enflasyon hakkında neler biliyorsun? Hazırladığımız sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Önce temelden başlayalım: Enflasyon tam olarak neyi ölçer?

1. Önce temelden başlayalım: Enflasyon tam olarak neyi ölçer?

2. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun doğrudan sonucu olabilir?

2. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun doğrudan sonucu olabilir?

3. “Hiperenflasyon” nedir diye sorsak?

3. “Hiperenflasyon” nedir diye sorsak?

4. Diyelim ki bir vatandaş, enflasyon yüksekken sabit faizli uzun vadeli borç yaptı. Onun için hangi yorumu yapabilirsin?

5. Türkiye’de enflasyonu ölçen kurum hangisidir?

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6. Basit bir soru ile devam edelim. Bunlardan hangisi "Talep enflasyonu" için bir örnek olabilir?

7. “Çekirdek enflasyon” neyi dışarda bırakır?

8. Enflasyonun yükselmesi en çok kimi olumsuz etkiler?

8. Enflasyonun yükselmesi en çok kimi olumsuz etkiler?

9. "Maliyet enflasyonu" durumunu bunlardan hangisi tetikliyor?

9. "Maliyet enflasyonu" durumunu bunlardan hangisi tetikliyor?

10. Aşağıdakilerden hangisi enflasyona karşı bir korunma yöntemi değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi enflasyona karşı bir korunma yöntemi değildir?

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Ma Belle
Ma Belle
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