Enes Ünal Premier Lig Ekibi Bournemouth ile Sözleşme İmzalıyor!
Enes Ünal Premier Lig Ekibi Bournemouth ile Sözleşme İmzalıyor!
Bournemouth, Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal için transfer harekatı başlattı. Geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalan Enes Ünal'ın İngiliz ekibine imza atması an meselesi.
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Milli futbolcumuz Enes Ünal, İspanya'daki kariyerinde bir basamak daha atlayarak İngiltere'nin yolunu tuttu.
Enes Ünal, 16.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Bournemouth'a transfer oldu. (Fabrizio Romano)
Sakatlığı sebebiyle bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyen Enes Ünal, bir asist yaptı. Milli futbolcumuz 2015 yılında Bursaspor'dan Manchester City'e transfer olmuştu.
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