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En Kötü Gününüzde Bile Güne Daha Pozitif Bakmanızı Sağlayacak 15 İpucu

En Kötü Gününüzde Bile Güne Daha Pozitif Bakmanızı Sağlayacak 15 İpucu

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:01

Her gün mutlu ve pozitif bir güne başlamak zor olsa bile bazı aktiviteler vardır ki, hemen moralinizi düzeltir. Bugün, kötü günlerinizde daha enerjik bir başlangıç yapmanız için kullanabileceğiniz 15 ipucunu sizin için sıraladık.

Siz de daha mutlu bir gün geçirmenizi sağlayan aktivitelerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sevdiğin birisinden fiziksel ilgi görmek kesinlikle gününü daha da mutlu hale getiriyor."

1. "Sevdiğin birisinden fiziksel ilgi görmek kesinlikle gününü daha da mutlu hale getiriyor."

2. "Köpeğinle veya kedinle beraber zaman geçirmek."

2. "Köpeğinle veya kedinle beraber zaman geçirmek."

3. "Sevdiğin müzikleri dinlemek."

3. "Sevdiğin müzikleri dinlemek."

4. "Sevdiğin bir komedi gösterisini izlemek."

4. "Sevdiğin bir komedi gösterisini izlemek."

5. "Güzel ve sıkı bir sarılma."

5. "Güzel ve sıkı bir sarılma."
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6. "Sevdiğin kişinin gülümsemesini görmek."

6. "Sevdiğin kişinin gülümsemesini görmek."

7. "Tatlı kedi videoları izlemek."

7. "Tatlı kedi videoları izlemek."

8. "İyice rahatlayıp bilgisiyar oyunlarının dünyasına dalmak."

8. "İyice rahatlayıp bilgisiyar oyunlarının dünyasına dalmak."

9. "Çocuğunla zaman geçirmek ve oyunlar oynamak."

9. "Çocuğunla zaman geçirmek ve oyunlar oynamak."

10. "Yorucu bir günün ardından rahatlatıcı bir spor yapmak."

10. "Yorucu bir günün ardından rahatlatıcı bir spor yapmak."
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11. "Yatağa uzandığında yarın hiçbir işin olmadığını fark etmek ve rahatlamak."

11. "Yatağa uzandığında yarın hiçbir işin olmadığını fark etmek ve rahatlamak."

12. "Telefonda veya bilgisiyarda arkadaşlarınla sohbet etmek ve zaman geçirmek."

12. "Telefonda veya bilgisiyarda arkadaşlarınla sohbet etmek ve zaman geçirmek."

13. "Eve geldiğinde karının hazırladığı sıcak yemeklerin güzel kokusunu almak."

13. "Eve geldiğinde karının hazırladığı sıcak yemeklerin güzel kokusunu almak."

14. "Bir bardak güzel kahve içmek."

14. "Bir bardak güzel kahve içmek."

15. "Güzel bir film ya da dizi izlemek."

15. "Güzel bir film ya da dizi izlemek."

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