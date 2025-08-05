En Güzel Sarı Saç Renk Tonları: 2025’in En Trend Sarı Tonlarıyla Göz Kamaştırın!

Bebek sarısı, adını yumuşak ve doğal tonundan alır. Aşırı sarı ya da altın yansımalardan uzak durarak, daha nötr ve sade bir etki yaratır. Bu tonu tercih edenler genellikle daha genç, taze ve zarif bir hava yakalamak ister. Gün ışığında neredeyse altın gibi parlayan ama asla göz yormayan bu renk, özellikle yaz aylarında oldukça popülerdir.

Yüz hatlarını sertleştirmeyen yapısı sayesinde yumuşak geçişler isteyenler için kusursuz bir seçimdir. Rosie Huntington-Whiteley ve Candice Swanepoel gibi ünlü modellerde görmek mümkün.