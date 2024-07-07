En Çok Yatırım Yaptığın Şeyi Tahmin Ediyoruz!
En Çok Yatırım Yaptığın Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Para gider ve bir şekilde gelir ama paranın sende nasıl kaldığı ve neye harcadığın da önemlidir. Aynı zamanda yatırım yapmak da uzun vadede seni güvende hissettirir. Peki sen en çok neye yatırım yapıyorsun?
Cevabı bu testin sonunda!
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1. Hafta sonu şehir merkezinde bir yerlere gideceksin diyelim. İlk durağın neresi olur?
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2. Şehir merkezinde işlerini hallettin ve o gün için elinde bir miktar para kaldı diyelim. Nasıl değerlendirirsin?
3. Devam edelim! Ani bir masraf çıktığında ne yaparsın?
4. Para harcama konusunda seni şunlardan hangisi en çok mutlu eder?
5. Birikim yaparken bunlardan hangisinde zorlanıyorsun diye sorsak?
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