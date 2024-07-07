Sen teknolojik ürünlere yatırım yapmayı seviyorsun. Yeni çıkan akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve diğer teknolojik cihazlar senin ilgi alanında. Teknoloji mağazalarını gezmek, en yeni cihazları denemek ve bu ürünlere yatırım yapmak senin için büyük bir keyif. Teknolojik yenilikleri takip ederek, her zaman en güncel ve verimli cihazlara sahip oluyorsun. Arkadaşların teknoloji konusunda hep sana danışıyor ve senin tavsiyelerini dinliyor!