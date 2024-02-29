En Çok Oynadığın Oyunu Tahmin Ediyoruz!

Oyun dünyasında da fiziksel dünyada olduğu gibi maceradan maceraya koşmayı seviyorsun. Muhtemelen en çok oynadığın oyun FIFA, NBA, ya da herhangi bir açık dünya macera oyunu. Oyunlarda da hayatta olduğu gibi rekabetçi ve hırslı bir yapıya sahipsin.