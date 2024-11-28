En Az 10 Milyon Kişiyi Çarpacak! Apartman Elektriğine Yüzde 90 Zam İddiası
Yeni yıl zamlara gebe bir yıl olacak. Maaş zamları derken bu zamlarla birlikte elbette pek çok kalem de nasibini alacak. Marketten giyime temel tüketim ürünlerine büyük zamlar beklerken faturaların akıbetinin ne olacağı vatandaşlar tarafından tereddütle düşünülüyor.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’ten bir iddia paylaştı. İddiaya göre 2025 yılında aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı gelecek.
10 milyon kişinin bu zamdan etkilenmesi bekleniyor. Gelin hep birlikte Yavuzyılmaz’ın iddiasına göz atalım.
2025 yılında gelecek zamlar 7’den 77’ye herkesi etkileyecek cinsten. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam elbetteki diğer kalemleri de vuracak.
Bu zamların elektrik, doğal gaz faturalarını da büyük oranda etkilemesi bekleniyor.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X'ten apartman elektriğine yüzde 90 zam geleceği iddiasında bulundu.
"Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor."
Resmi Gazete kurul kararını da paylaşan Yavuzyılmaz, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:
Sosyal medya kullanıcıları Yavuzyılmaz'ın paylaşımına karara tepki gösteren yorumlarını paylaştı. Gelin o yorumlara bakalım.
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