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En Az 10 Milyon Kişiyi Çarpacak! Apartman Elektriğine Yüzde 90 Zam İddiası

En Az 10 Milyon Kişiyi Çarpacak! Apartman Elektriğine Yüzde 90 Zam İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.11.2024 - 11:47

Yeni yıl zamlara gebe bir yıl olacak. Maaş zamları derken bu zamlarla birlikte elbette pek çok kalem de nasibini alacak. Marketten giyime temel tüketim ürünlerine büyük zamlar beklerken faturaların akıbetinin ne olacağı vatandaşlar tarafından tereddütle düşünülüyor. 

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’ten bir iddia paylaştı. İddiaya göre 2025 yılında aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı gelecek. 

10 milyon kişinin bu zamdan etkilenmesi bekleniyor. Gelin hep birlikte Yavuzyılmaz’ın iddiasına göz atalım.

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2025 yılında gelecek zamlar 7’den 77’ye herkesi etkileyecek cinsten. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam elbetteki diğer kalemleri de vuracak.

2025 yılında gelecek zamlar 7’den 77’ye herkesi etkileyecek cinsten. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam elbetteki diğer kalemleri de vuracak.

Yeni yılda giyimden markete temel tüketim ürünlerinden pek çok ürüne fahiş zam beklentisi mevcut.

Bu zamların elektrik, doğal gaz faturalarını da büyük oranda etkilemesi bekleniyor.

Bu zamların elektrik, doğal gaz faturalarını da büyük oranda etkilemesi bekleniyor.

Elektrikte sübvansiyon 16 Kasım 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kaldırılmıştı. Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan aboneler iki katı faturayla karşılaşacak.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X'ten apartman elektriğine yüzde 90 zam geleceği iddiasında bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X'ten apartman elektriğine yüzde 90 zam geleceği iddiasında bulundu.

"Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor."

"Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor."
twitter.com

Yavuzyılmaz, zamdan etkilenecek kişi sayısının 10 milyon; hane sayısının ise 3 milyon olduğunu ifade etti:

“2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik.”

Resmi Gazete kurul kararını da paylaşan Yavuzyılmaz, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

Resmi Gazete kurul kararını da paylaşan Yavuzyılmaz, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

'Zamdan etkilenecek hane sayısı:

3 Milyon 

Zamdan etkilenecek kişi sayısı:

10 Milyon

Sonuç: AK Parti’nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!'

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Sosyal medya kullanıcıları Yavuzyılmaz'ın paylaşımına karara tepki gösteren yorumlarını paylaştı. Gelin o yorumlara bakalım.

Sosyal medya kullanıcıları Yavuzyılmaz'ın paylaşımına karara tepki gösteren yorumlarını paylaştı. Gelin o yorumlara bakalım.
twitter.com

'Deniz Bey; evde 24 saat solunum cihazı kullanmak zorunda olan koah hastaları var üstelik muhtemelen tamamına yakını emekli maaşıyla geçiniyor. 2000-2500 gelen faturalar Ocak ayından sonra ne olacak ? İnsanlar maaşının yarısını elektrik faturasına verirse nasıl yaşayacak?'

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twitter.com

'Artık sınır tanımıyorlar... İnanılır gibi değil...Zaytung gibi birşey...Yeniden değerleme şeysi sadece vatandaşın maaşlarına yapılacak zamda geçerli, ama herşeye hatta kimsenin aklına bile gelmeyecek herşeye %90 zam...Hala kararsızım diyenler de ne bileyim...'

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twitter.com

'Bizim toplum kadar yapılanları bu kadar sineye çeken başka bir topluluk var mıdır ?

Sorgulayan olmazsan biat edersin! '

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twitter.com

'Binamız 30 daireli ve merkezi sistem kalorifer var. 

Kazan ve santrifüj sisteminin elektrik tüketimi haliyle çok fazla artıyor.

Şimdi bizim ne günahımız var.

Evde ısınmayalım mı?'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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