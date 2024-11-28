En Az 10 Milyon Kişiyi Çarpacak! Apartman Elektriğine Yüzde 90 Zam İddiası

Yeni yıl zamlara gebe bir yıl olacak. Maaş zamları derken bu zamlarla birlikte elbette pek çok kalem de nasibini alacak. Marketten giyime temel tüketim ürünlerine büyük zamlar beklerken faturaların akıbetinin ne olacağı vatandaşlar tarafından tereddütle düşünülüyor.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’ten bir iddia paylaştı. İddiaya göre 2025 yılında aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı gelecek.

10 milyon kişinin bu zamdan etkilenmesi bekleniyor. Gelin hep birlikte Yavuzyılmaz’ın iddiasına göz atalım.