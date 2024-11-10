Emre Fel'e Dönüşen Icardi'den Moderniteyi Reddedip Geleneklerine Sahip Çıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bu günü de, günün tweetleri ile kapatıyoruz. X'de hemen hemen her şey bir mizah malzemesine dönüşüyor bildiğiniz üzere. Bakalım haftanın son gününde kimler gündemi mizahıyla harmanlamış, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.

Keyifli okumalar 🚀