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Emre Fel'e Dönüşen Icardi'den Moderniteyi Reddedip Geleneklerine Sahip Çıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Emre Fel'e Dönüşen Icardi'den Moderniteyi Reddedip Geleneklerine Sahip Çıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 18:55

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bu günü de, günün tweetleri ile kapatıyoruz. X'de hemen hemen her şey bir mizah malzemesine dönüşüyor bildiğiniz üzere. Bakalım haftanın son gününde kimler gündemi mizahıyla harmanlamış, kimler yazdıklarıyla güldürmüş. 

Keyifli okumalar 🚀

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Hazırsan başlayalım 🙌

Bitmiyor Dubasi Çikolatası furyası bitmiyor...

Bitmiyor Dubasi Çikolatası furyası bitmiyor...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu hala nasıl olabiliyor?

Bu hala nasıl olabiliyor?
twitter.com

Gündemimiz elbette Icardi. Destek olanından dalga geçenine, herkesin derdi bu ilginç çift.

Gündemimiz elbette Icardi. Destek olanından dalga geçenine, herkesin derdi bu ilginç çift.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Pembe herkese yakışmaz 💅

Pembe herkese yakışmaz 💅
twitter.com

Herkesin içinden geçeni eğip bükmeden söylemiş.

Herkesin içinden geçeni eğip bükmeden söylemiş.
twitter.com

Bunu anlayacak kadar Twitter'a hakim olmamalıydık.

Bunu anlayacak kadar Twitter'a hakim olmamalıydık.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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