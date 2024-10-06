Emniyetten Kritik Operasyon: DEAŞ’ın Bombacısı İstanbul’da Yakalandı

Söz konusu örgüt üyesi güvenlik ve istihbarat birimlerince yakın takibe alınarak adım adım izlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ’ın bomba uzmanı yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hücre üyesinin, çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği ve İstanbul'da eylem arayışında olduğu değerlendirildi. Rami H.’nin, DEAŞ saflarında bomba yapım aşamalarında görev aldığı aktarılırken, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinden geçiş yaptığı tespit anlaşıldı.