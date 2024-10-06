Emniyetten Kritik Operasyon: DEAŞ’ın Bombacısı İstanbul’da Yakalandı
Emniyetten Kritik Operasyon: DEAŞ’ın Bombacısı İstanbul’da Yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik üç gün önce kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, örgütün bomba imalatçısı olduğu tespit edilen Rami H. (34) adlı teröristin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı.
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Yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Rami H., çapraz sorguda çözüldü. Suçunu kabul eden DEAŞ üyesinin üzerinden ele geçirilen dijitallerde ise örgüt üyelerine oksijen tüplerinden ve su borularından nasıl bomba ve füze yapıldığını anlattığı video görselleri çıktı.
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