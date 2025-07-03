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Emekli Maaşına ve Kiraya Gelen Zamlara Armağan Çağlayan’dan Gündem Olan Tepki

Emekli Maaşına ve Kiraya Gelen Zamlara Armağan Çağlayan’dan Gündem Olan Tepki

Memur Zammı Emekli Zammı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 10:50 Son Güncelleme: 03.07.2025 - 10:52

TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak. 

Ayrıca TÜİK'in açıkladığı yüzde 35.05’lik haziran ayı enflasyon oranına göre temmuz ayı tavan kira artış oranı %43,23 oldu.

Bu açıklamalar sonrasında Armağan Çağlayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

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TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında birçok fiyat değişti.

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında birçok fiyat değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 35.05 oldu.

TÜİK’in bu açıklamasına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak. Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon oranı ile birlikte Temmuz ayı kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre temmuz ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı %43,23 oldu. Haziran ayında açıklanan verilere göre tavan kira artış oranı yüzde 45,80 olarak gerçekleşmişti.

Armağan Çağlayan’ın tepkisi gündem oldu.

Armağan Çağlayan’ın tepkisi gündem oldu.

Ünlü isim Armağan Çağlayan, TÜİK’in açıklamaları ve maaş zam oranlarının belli olmasının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

İşte Armağan Çağlayan’ın paylaşımı:

İşte Armağan Çağlayan’ın paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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