Emekli Maaşına ve Kiraya Gelen Zamlara Armağan Çağlayan’dan Gündem Olan Tepki
TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak.
Ayrıca TÜİK'in açıkladığı yüzde 35.05’lik haziran ayı enflasyon oranına göre temmuz ayı tavan kira artış oranı %43,23 oldu.
Bu açıklamalar sonrasında Armağan Çağlayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
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TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında birçok fiyat değişti.
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Armağan Çağlayan’ın tepkisi gündem oldu.
İşte Armağan Çağlayan’ın paylaşımı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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