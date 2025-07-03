Emekli Maaşına ve Kiraya Gelen Zamlara Armağan Çağlayan’dan Gündem Olan Tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 35.05 oldu.

TÜİK’in bu açıklamasına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak. Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon oranı ile birlikte Temmuz ayı kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre temmuz ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı %43,23 oldu. Haziran ayında açıklanan verilere göre tavan kira artış oranı yüzde 45,80 olarak gerçekleşmişti.