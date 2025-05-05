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Elinizde Bu Marka Telefonlar Varsa Dikkat! Elektronik Devi LG Sektörden Tamamen Çekiliyor

Elinizde Bu Marka Telefonlar Varsa Dikkat! Elektronik Devi LG Sektörden Tamamen Çekiliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 16:05

Güney Koreli elektronik devi LG, yaklaşık dört sene önce akıllı telefon sektöründen çekileceğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada artık LG marka cep telefonlarına güncelleme gelmeyecek. Teknoloji devi Android güncelleme sunucularını 30 Haziran 2025 tarihinde tamamen kapatacak.

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Elinizde LG marka telefon varsa dikkat! Artık güncelleme gelmeyecek.

Elinizde LG marka telefon varsa dikkat! Artık güncelleme gelmeyecek.

Dört sene önce akıllı telefon sektöründen çekileceğini duyuran LG, 30 Haziran 2025’i son tarih olarak açıkladı. LG marka cep telefonlarına artık Android güncellemesi gelmeyecek. LG marka telefonlar zaten bir süredir satışta bulunmuyordu. Ancak elinde bu marka telefon olanlar için ise yolun sonu göründü. 30 Haziran’dan itibaren telefonlar işlevselliğini yitirecek.

Hangi hizmetler sonlandırılacak?

Hangi hizmetler sonlandırılacak?

LG'den yapılan açıklama şöyle oldu:

'Her zaman LG Electronics'in cep telefonu ürünlerini destekleyen tüm müşterilerimize içten teşekkür ederiz. Bu vesileyle, LG Electronics cep telefonu yazılım yükseltme (FOTA), güncelleme merkezi ve LG Bridge hizmetlerinin sona erdiğini bildiriyoruz. Detaylar aşağıdaki gibidir:

Sonlandırılacak hizmet: LG Electronics cep telefonu yazılım yükseltme (FOTA), güncelleme merkezi (uygulama hizmeti), LG Bridge hizmeti (PC aracı)

Kapsam dahilindeki ürünler: Tüm LG Electronics cep telefonu ürünleri

Sona erme tarihi: 30 Haziran 2025'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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