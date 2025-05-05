Elinizde Bu Marka Telefonlar Varsa Dikkat! Elektronik Devi LG Sektörden Tamamen Çekiliyor

Dört sene önce akıllı telefon sektöründen çekileceğini duyuran LG, 30 Haziran 2025’i son tarih olarak açıkladı. LG marka cep telefonlarına artık Android güncellemesi gelmeyecek. LG marka telefonlar zaten bir süredir satışta bulunmuyordu. Ancak elinde bu marka telefon olanlar için ise yolun sonu göründü. 30 Haziran’dan itibaren telefonlar işlevselliğini yitirecek.