Elinizde Bu Marka Telefonlar Varsa Dikkat! Elektronik Devi LG Sektörden Tamamen Çekiliyor
Güney Koreli elektronik devi LG, yaklaşık dört sene önce akıllı telefon sektöründen çekileceğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada artık LG marka cep telefonlarına güncelleme gelmeyecek. Teknoloji devi Android güncelleme sunucularını 30 Haziran 2025 tarihinde tamamen kapatacak.
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Elinizde LG marka telefon varsa dikkat! Artık güncelleme gelmeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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