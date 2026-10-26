Elazığlı Simitçi KPSS'ye Girerken Tezgahını Hemşehrilerine Emanet Etti

Sertkaya, simit tezgahını Elazığ Lisesi'nin önüne kurmuştu. Sınav saati yaklaştığında satışı sürdürecek ya da simitlere göz kulak olacak birini bulamadı. Sınava girmekten vazgeçmek yerine kendi çözümünü üretti.

Kağıda yazdığı notta simitin fiyatını, yani 20 TL'yi belirtti ve alıcılardan ücreti poşete bırakmalarını istedi. Notun son cümlesi kısa ve netti: sınava gireceğini yazdı. Böylece tezgahın önünden geçen herkes hem ne kadar ödeyeceğini hem de tezgahın başında neden kimsenin olmadığını öğrenebildi.

KPSS Ortaöğretim oturumu ülke genelinde 25 Ekim'de saat 10.15'te başladı. Sınava giren adaylar sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplanırken Sertkaya da tezgahını notun ve poşetin güvenine bırakarak salondaki yerini aldı. Kapıların 10.00'da kapanması son dakikaya kalmaya izin vermiyordu. Sertkaya da tezgahı kapatıp gitmek ya da sınavı kaçırmak yerine üçüncü bir yol buldu: güvenmek. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte satış, tamamen müşterilerin dürüstlüğüne kaldı.