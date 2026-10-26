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Elazığlı Simitçi KPSS'ye Girerken Tezgahını Hemşehrilerine Emanet Etti

Elazığlı Simitçi KPSS'ye Girerken Tezgahını Hemşehrilerine Emanet Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 14:22
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Elazığ'da simit satan Barış Sertkaya, 25 Ekim Pazar günü yapılan KPSS Ortaöğretim oturumuna girmek için tezgahını emanet edecek kimse bulamadı. Sınav merkezlerinden Elazığ Lisesi'nin önünde simit satan genç, sınav saati yaklaşınca tezgahın başına bir not bıraktı. Notta simitin 20 TL olduğunu, ücretin poşete bırakılmasını ve sınava gireceğini yazdı. Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı, sınav salonlarının kapıları ise 10.00'da kapandı. Sertkaya sınavdan çıkıp tezgahına döndüğünde poşetlerde simit ücretinden fazlasının bırakıldığını gördü.

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Tezgahın başına yazılan notta simitin 20 TL olduğu ve ücretin poşete bırakılması gerektiği belirtildi

Tezgahın başına yazılan notta simitin 20 TL olduğu ve ücretin poşete bırakılması gerektiği belirtildi

Sertkaya, simit tezgahını Elazığ Lisesi'nin önüne kurmuştu. Sınav saati yaklaştığında satışı sürdürecek ya da simitlere göz kulak olacak birini bulamadı. Sınava girmekten vazgeçmek yerine kendi çözümünü üretti.

Kağıda yazdığı notta simitin fiyatını, yani 20 TL'yi belirtti ve alıcılardan ücreti poşete bırakmalarını istedi. Notun son cümlesi kısa ve netti: sınava gireceğini yazdı. Böylece tezgahın önünden geçen herkes hem ne kadar ödeyeceğini hem de tezgahın başında neden kimsenin olmadığını öğrenebildi.

KPSS Ortaöğretim oturumu ülke genelinde 25 Ekim'de saat 10.15'te başladı. Sınava giren adaylar sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplanırken Sertkaya da tezgahını notun ve poşetin güvenine bırakarak salondaki yerini aldı. Kapıların 10.00'da kapanması son dakikaya kalmaya izin vermiyordu. Sertkaya da tezgahı kapatıp gitmek ya da sınavı kaçırmak yerine üçüncü bir yol buldu: güvenmek. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte satış, tamamen müşterilerin dürüstlüğüne kaldı.

Sertkaya: "Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı"

Sertkaya: "Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı"

Sınav bitince tezgahına dönen Sertkaya'yı poşetlerde fazlasıyla para bekliyordu. Genç simitçi, Elazığlıların simit ücretinin üzerinde bir tutar bıraktığını söyledi. Poşetlerde toplam ne kadar para çıktığı ise açıklanmadı.

Sertkaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı.' Geçimini simit satarak sağlayan Sertkaya, helal kazancın önemine dikkat çekerek çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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