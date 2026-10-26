Elazığlı Simitçi KPSS'ye Girerken Tezgahını Hemşehrilerine Emanet Etti
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Elazığ'da simit satan Barış Sertkaya, 25 Ekim Pazar günü yapılan KPSS Ortaöğretim oturumuna girmek için tezgahını emanet edecek kimse bulamadı. Sınav merkezlerinden Elazığ Lisesi'nin önünde simit satan genç, sınav saati yaklaşınca tezgahın başına bir not bıraktı. Notta simitin 20 TL olduğunu, ücretin poşete bırakılmasını ve sınava gireceğini yazdı. Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı, sınav salonlarının kapıları ise 10.00'da kapandı. Sertkaya sınavdan çıkıp tezgahına döndüğünde poşetlerde simit ücretinden fazlasının bırakıldığını gördü.
Tezgahın başına yazılan notta simitin 20 TL olduğu ve ücretin poşete bırakılması gerektiği belirtildi
Sertkaya: "Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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