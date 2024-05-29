Eksik Çok! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Kamp Kadrosu Belli Oldu
Eksik Çok! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Kamp Kadrosu Belli Oldu
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda önemli isimlerin olmaması dikkat çekti.
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Bu yaz 2025 FIBA EuroBasket’e katılım hakkı elde etmek için EuroBasket Elemeleri’nde parkeye çıkacak olan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
16 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı 👇
Millilerin takvimi 👇
Basketbolseverlerin kadro hakkındaki görüşleri 👇
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