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Eksik Çok! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Kamp Kadrosu Belli Oldu

Eksik Çok! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Kamp Kadrosu Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 20:39

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda önemli isimlerin olmaması dikkat çekti.

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Bu yaz 2025 FIBA EuroBasket’e katılım hakkı elde etmek için EuroBasket Elemeleri’nde parkeye çıkacak olan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Bu yaz 2025 FIBA EuroBasket’e katılım hakkı elde etmek için EuroBasket Elemeleri’nde parkeye çıkacak olan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Açıklanan kadroda Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven, Alperen Şengün, Onuralp Bitim, Larkin, Wilbekin, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu gibi isimler yer almadı.

16 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı 👇

16 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı 👇

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi, Doğuş Özdemiroğlu, Can Korkmaz, Muhsin Yaşar, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Sadık Emir Kabaca, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi, Göktuğ Baş, Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu

Millilerin takvimi 👇

Millilerin takvimi 👇

24 Haziran – 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kamp dönemi İstanbul'da başlayacak. 24 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da çalışmalarını gerçekleştirecek millilerimiz, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile karşılaşacak. 2 Temmuz’da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa’ya gidecek Ay-yıldızlılarımız, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak.

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

Basketbolseverlerin kadro hakkındaki görüşleri 👇

Basketbolseverlerin kadro hakkındaki görüşleri 👇
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