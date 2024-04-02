Ekrem İmamoğlu'yla Yıllar Önce Yaşadığı Bir Olayı Anlatan TikTok Kullanıcısı Kadın!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kubrayanbakar
TikTok'ta bir kadın kullanıcı yıllar önce Ekrem İmamoğlu'yla yaşadığı bir olayı anlattı. İmamoğlu'nun davranışı ise gözlerden kalpler çıkardı.
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı için girdiği seçimde yüksek bir oy alarak 2. kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu.
Seçim çalışmaları kapsamında gitmediği ilçe kalmayan İmamoğlu, bu süreçte birçok insanlar diyaloglar geliştirdi, onları dinledi. Herkese tek tek dokundu.
Ekrem İmamoğlu'yla karşılaşan bir TikTok kullanıcı da yaşadığı bir olayı anlattı. Kullanıcı Ekrem İmamoğlu'nun davranışından çok etkilendiğini söyledi.
Kullanıcının anısını buradan dinleyebilirsiniz:
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