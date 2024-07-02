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Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum Açıklaması: “Başarılar Dilerim”

Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum Açıklaması: “Başarılar Dilerim”

Murat Ülker Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 21:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde yarıştığı Murat Kurum’um yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atanmasını tebrik etti. İmamoğlu, Kurum’a “başarılar” diledi.

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31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum olmuş ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu seçimi yaklaşık yüzde 12’lik farkla kazanmıştı.

31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum olmuş ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu seçimi yaklaşık yüzde 12’lik farkla kazanmıştı.

Murat Kurum, sağlık sorunlarını sebep gösteren Mehmet Özhaseki’nin yerine yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atandı.

Murat Kurum, sağlık sorunlarını sebep gösteren Mehmet Özhaseki’nin yerine yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atandı.

Ekrem İmamoğlu, seçim zamanında kıyasıya yarıştığı Murat Kurum’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ekrem İmamoğlu, seçim zamanında kıyasıya yarıştığı Murat Kurum’a yeni görevinde başarılar diledi.

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