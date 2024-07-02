Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum Açıklaması: “Başarılar Dilerim”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde yarıştığı Murat Kurum’um yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atanmasını tebrik etti. İmamoğlu, Kurum’a “başarılar” diledi.