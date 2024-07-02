Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum Açıklaması: “Başarılar Dilerim”
Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum Açıklaması: “Başarılar Dilerim”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde yarıştığı Murat Kurum’um yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atanmasını tebrik etti. İmamoğlu, Kurum’a “başarılar” diledi.
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31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum olmuş ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu seçimi yaklaşık yüzde 12’lik farkla kazanmıştı.
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Murat Kurum, sağlık sorunlarını sebep gösteren Mehmet Özhaseki’nin yerine yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atandı.
Ekrem İmamoğlu, seçim zamanında kıyasıya yarıştığı Murat Kurum’a yeni görevinde başarılar diledi.
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