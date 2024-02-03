Ekonomik Düzenlemeleri İçeren Torba Yasada Sona Gelindi: Kademeli Emeklilik, 3600 Ek Gösterge ve Diğerleri
Ekonomik Düzenlemeleri İçeren Torba Yasada Sona Gelindi: Kademeli Emeklilik, 3600 Ek Gösterge ve Diğerleri
Torba yasa maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada sona gelindi. Bu çerçevede 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro gibi düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor.
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Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınmıştı. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmişti.
Şimdi ise gündemde kalan maddeler bulunuyor. Öne çıkan konular arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge ve taşeron işçilerine kadro gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.
3600 ek gösterge
Kademeli emeklilik
Taşeron işçilere kadro
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SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi
Ev hanımlarına emeklilik
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