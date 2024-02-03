Ekonomik Düzenlemeleri İçeren Torba Yasada Sona Gelindi: Kademeli Emeklilik, 3600 Ek Gösterge ve Diğerleri

İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi ele alması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.